Lo dice el Mellizo: "La exigencia es llegar a la final de la Copa Argentina"

El entrenador de Boca Guillermo Barros Schelotto admitió que "la exigencia es llegar a la final de la Copa Argentina" y se mostró "confiado en tener un buen campeonato" de Primera División.



Barros Schelotto dijo al programa Closs Continental de la AM 550 que "todos los campeonatos hay que pelearlos, pero la exigencia es llegar a la final de la Copa Argentina".



En ese marco Barros Schelotto reconoció que "en estas tres fechas Boca no ha marcado diferencia pero con el tiempo lo va a lograr", y señaló que "la defensa está bien porque hay muy poca diferencia entre los que juegan y los que no".



Por otra parte el técnico xeneize contó que el volante central Fernando Gago "está bien y por los tiempos médicos le queda un mes", y agregó que hoy "realizará trabajos en espacios reducidos".



Además expresó sobre Darío Benedetto que es su "nueve", recordó que no jugó ante Belgrano por la segunda fecha "porque no estaba al 100 por ciento" físicamente, y aclaró que "lleva solo cinco partidos en Boca".



"Benedetto tiene personalidad y fortaleza para jugar, Le veo un buen futuro, pero obviamente lo seguimos en la semana", analizó Barros Schelotto, y añadió que "el promedio de gol que tiene Benedetto no muchos lo poseen en el fútbol argentino".



En cuanto a las tres fechas de suspensión de Carlos Tevez por su expulsión ante los cordobeses, Barros Schelotto manifestó que "el equipo debe suplantar a cualquier jugador que salga, sea él o cualquier otro", y en ese marco explicó que "Benedetto, Tevez o (Walter) Bou son los que juegan por el medio en el ataque".



En cuanto a las últimas incorporaciones, los colombianos Wilmar Barrios y Sebastián Pérez "llegaron hace diez días, hoy no juegan y deben aclimatarse al fútbol argentino y no quemar etapas".

"Barrios es un 'cinco' o 'doble cinco' de ida y vuelta, con mucha garra y llegada", contó Barros Schelotto, y Pérez "tiene buen pase y técnica para jugar de 'cinco' o por derecha como en la selección de Colombia", resaltó.



Posteriormente el 'Mellizo' se refirió al juego por Copa Argentina con Lanús y al respecto sostuvo que si se juega en fecga FIFA "eso le quita jugadores a los dos. A nosotros nos saca a los tres colombianos (Pérez, Barrios y Frank Fabbra)", soltó luego de que Nicolás Russo, presidente de Lanús, afirmara que "ni loco" juegan el 5 de octubre.

"Se hablaba del 28 de septiembre pero también se dijo se jugaba el jueves 29. Se habló del 21 o 28 de septiembre, se tiene que definir. No sé cuándo jugamos finalmente. No tengo idea de qué va a pasar. Yo me tengo que dedicar a armar el equipo. La fecha la decide la AFA, en conjunto con los clubes. Es una decisión de los dirigentes", completó el técnico xeneize.