Noche inusual de boxeo

La crisis económica llega a todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad y el boxeo no puede estar ajeno a esto. El pugilismo, con casi cinco siglos de vida en su faceta moderna, sabe adaptarse y mutar. Este jueves habrá boxeo profesional en Las Heras: Fernando Ariel Ruiz (2-1-0, 0 KO) enfrentará a seis asaltos al zurdo Oscar Fabián Ahumada (2-2-0, 0 KO) en el gimnasio de Pablo Chacón –calle Molinero Tejeda 1688– con el complemento de un nutrido programa amateur con siete combates.



Ante la falta de apoyo financiero para armar grandes veladas, los propios entrenadores, devenidos managers y ahora en promotores, no dejan que sus pupilos queden sin actividad, y arman atractivas peleas en aquellos gimnasios que cuentan con las instalaciones apropiadas, como en el caso del establecimiento del Relámpago.



El miércoles se realizó el pesaje oficial del combate Ruiz- Ahumada, fiscalizado por la Federación Mendocina de Box. Allí ambos púgiles quedaron habilitados para enfrentarse a seis asaltos en categoría mediano. El local, pese a ser de Salto, Buenos Aires, hace un año que es pupilo de Chacón, y registró en la balanza 69,400kg. Su rival, el palmirense pupilo de Héctor Caco Ponce, Oscar Ahumada, pesó 71kg netos.



"Espero que salga una linda pelea y que todos salgan conformes", expresó con mucha modestia Ahumada, que agregó: "por respeto a mi rival no anticipo resultados, sólo espero que salga todo bien".



En tanto Ruiz, destacó su localía y expresó: "Va ser como pelear en casa. Eso me da mucha confianza para salir tranquilo. Este gimnasio en fenomenal y pude trabajar con sparrings zurdos para acostumbrarme a ese tipo de rivales. Tengo muchas ganas de ganar esta pelea", cerró.