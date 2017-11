La fiesta del balonmano

Lucio A. Ortiz

Fueron 626 jugadores y unos 300 entrenadores, colaboradores, árbitros y planilleros , los que convocó durante 6 días el balonmano en Mendoza. Los mismos participantes llaman simplemente hándbol al deporte que juegan y la Confederación Argentina de Handball es la organizadora que agrupa las asociaciones y Federaciones regionales, que llaman indistintamente al deporte de la manera que se pronuncia o con el nombre en inglés.

Desde el martes 13 al domingo 18 se disputó el 6° Argentino de Selecciones de Menores en las localidades de Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz.

Por segundo año consecutivo, el Argentino de Menores tuvo sede en Mendoza, ya que en el 2015 se realizó en la ciudad de San Rafael. Otra vez Femebal, que es la Federación de Capital Federal, se consagró campeón en ambas ramas de la categoría oro. Las finales se disputaron en el Polideportivo maipucino Juan Domingo Ribosqui, con unas 1.000 personas en las gradas.

Se realizaron 4 torneos consecutivos, dos en varones y dos en damas. La categoría oro, con los 8 mejores seleccionados del país, y la categoría Plata, que congregó a 12 combinados en cada rama, que aspiraban al ascenso de división; otras descendieron a la categoría bronce.

En la división principal participaron los equipos de: Femebal, Federación Cordobesa, Mendocina, Atlántica, Federación Chubutense, Asociación Sanrafaelina, Federación Misionera, Asambal (Centro de Bs. As.), Absoba (Sudoeste de Bs. As. ), Federación Entrerriana; y en la categoría Plata (masculino y femenino) jugaron combinados de la Federación Rionegrina, Federación Neuquina, Asbal (Sureña de Bs. As.), Asbalnor (Norte de Bs.As. y Sur de Santa Fe), Federación Jujeña, Lagos del Sur, Asociación Rosarina, Asambal, Federación Sanjuanina, Chaqueña, Santafesina, Entrerriana, Formoseña y Absoba .

Se jugaron 100 partidos en tres sedes: la cancha principal fue el Polideportivo Ribosqui de Maipú, y también hubo partidos en el Polideportivo Nº7 de Godoy Cruz, denominado Nicolino Locche, ubicado en el Barrio Sarmiento, y en el Polideportivo Guaymallén, en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

El hándbol fue una fiesta durante 6 días en Mendoza.