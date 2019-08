Peluche Cáceres buscará el triunfo en Termas de Río Hondo

Lucas Vicino no pudo completar su segunda carrera en la Clase 3 del Turismo Nacional, la divisional más competitiva del automovilismo nacional.

En el autódromo de Oberá, el actual campeón de la Fórmula Renault 2.0, a bordo del Ford Focus del Saturni Racing y con el número 74 en sus laterales, tuvo un domingo que comenzó muy bien y lamentablemente no pudo concluir de la mejor manera.

Luego de un sábado muy positivo al terminar cuarto en la clasificación, Vicino partió desde la segunda colocación la segunda serie clasificatoria, y si bien no pudo mantener ese lugar,se las arregló para culminar en la quinta posición.

Ya en la final, el piloto de Las Heras partió desde el noveno cajón de la grilla partida y con muy buen medio mecánico se las ingenió para avanzar, hasta que en la vuelta 4 el Focus se detuvo completamente y debió abandonar la competencia cuando estaba entre los 10 mejores de la carrera.

“Más allá del abandono me voy con una buena sensación y es la de haber podido mostrarme competitivo en los dos días de actividad. En la serie me retrasé un poquito producto de una largada no tan certera y en la final veníamos peleando entre los mejores hasta que la carcasa de la caja se rompió y nos obligó a parar. A pensar en la próxima para seguir haciendo experiencia”, manifestó el piloto de 17 años.

El próximo compromiso de Vicino en el TN será el 1 de septiembre en Termas de Rio Hondo, cuando dispute la octava fecha del campeonato. Una semana antes, el 25 de agosto, estará participando del octavo capítulo del TC 2000, en el autódromo de Buenos Aires.