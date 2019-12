El Pato Silva confirmó que cambiará de equipo en el TC

Hay momentos en la vida de un deportista que debe afrontar la realidad que vive y asumir la historia. Tal vez esto le sucede a Sebastian Vettel, quien logró trascender dentro de la Fórmula 1 gracias a logros, victorias, títulos y una excelente calidad de manejo. Pero parece que nada de eso sirve cuando existe alguien de tu misma patria que logró redireccionar la historia de este deporte. Ese fue Michael Schumacher, quien sentó las bases de una nueva F1 a partir de su talento y su calidad conductiva.

Michael, quien sacudió la historia de la categoría y fuera el primero en romper el record de Juan Manuel Fangio luego de cincuenta años, superándolo con la obtención de siete títulos mundiales de F1, es sin dudas el referente del automovilismo alemán y por supuesto de todo el planeta. Contra eso debe pelear Vettel en su tierra. Con cuatro títulos del mundo, impresionante estadística para un piloto que marcó una época en la máxima categoría. Pero no le sirve para salir de la sombra del Kaiser.

Te puede interesar: Luis Scola ganó el Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del año

Vettel, que actualmente corre en Ferrari, no puede consolidarse justamente en la escuadra más importante de la categoría y donde su compatriota logró su leyenda. Schumacher hizo todo en la escudería de Maranello. Allí marcó el rumbo de la Fórmula 1 moderna y contemporánea, dejando todos los record detrás sin darle la chance a los grandes de poder discutir su talento. Allí Vettel no puede discutir y no solo que lo sabe perfectamente sino que también lo asume en su totalidad.

"Soy y seguiré siendo el número 2 en Alemania en términos de Fórmula 1, así que no tengo ningún problema con eso. Creo que los logros de Michael fueron únicos y siguen siendo únicos. Él fue quien hizo el gran avance para la Fórmula 1 y el automovilismo en Alemania", declaró Sebastian Vettel reconociendo los logros obtenidos por su predecesor. El alumno y el maestro se encontraron pocas veces en la pista. Schumacher volvió a la F1 para correr con Mercedes y recién allí compartieron los escenarios con Vettel, esto fue entre 2010 y 2012.