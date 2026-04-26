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En vivo: Franco Colapinto recorrió Palermo en la "Flecha de Plata" de Fangio

Franco Colapinto es la estrella absoluta de un momento histórico para la Argentina con el retorno de la Fórmula 1 en un evento multitudinario

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto en una presentación histórica en Buenos Aires.

Franco Colapinto en una presentación histórica en Buenos Aires.

Fernando de la Orden.

El 26 de abril se convertirá en un día histórico tanto para los fierreros como para el público en general porque Franco Colapinto trajo a la Fórmula 1 de regreso a la Argentina, aunque sea por unos instantes. Se trata de un hito que puede marcar la vuelta del Gran Premio de Buenos, generando gran expectativa.

Buenos Aires está de fiesta y una multitud acompaña el paso del piloto argentino por las calles de Palermo que contempla cuatro salidas de Colapinto.

  • 12.45: Primera salida a bordo de un Lotus E20 de 2012 con estética de Alpine.
  • 14.30: Salida histórica conduciendo una réplica del Flecha de Plata (Mercedes W196) de Juan Manuel Fangio.
  • 15.15: Segunda vuelta con el Lotus E20.
  • 15.55: Cierre del evento con una vuelta en un micro descapotable para saludar al público.
Franco Colapinto en Buenos Aires
Franco Colapinto desató la

Franco Colapinto desató la "Colapintomanía".

En vivo: la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

El público argentino se prepara para ser historia ya que podría romperse el récord absoluto de asistencia que se estableció en 1995 en el Gran Premio de Australia donde se hicieron presente 520 mil espectadores en los tres días que duró la actividad durante el fin de semana.

Franco Colapinto
Franco Colapinto hizo rombos en su primera salida.

Franco Colapinto hizo rombos en su primera salida.

El furor que generó Franco Colapinto es de tal magnitud que podría superar esa cifra aunque con varias particularidades: se trata de una exhibición, no es una carrera oficial y habrá solo un piloto en pista.

Señalética Franco Colapinto
La se&ntilde;al&eacute;tica especial que presenta Palermo por la presencia de Franco Colapinto.

La señalética especial que presenta Palermo por la presencia de Franco Colapinto.

Así suena el Lotus E20 de Franco Colapinto

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Patricio Sardeli, líder de Airbag, fue el encargado de entonar el himno argentino con su guitarra antes de la primera salida de Franco Colapinto y luego de la presentación de Soledad Pastorutti.

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Ya ruge Franco Colapinto en Buenos Aires

Minutos antes de las 13 Franco Colapinto salió a las calles de Palermo manejando el Lotus E20; el púbico se mostró sorprendido por el fuerte ruido que produce el monoplaza mientras que también expresaron la emoción de ver al piloto argentino.

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Las lágrimas se hicieron presente en los rostros de los privilegiados que vieron la primer pasada de Colapinto, quien saludó al público y realizó trompos.

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A las 13.12 ingresó a boxes y luego volverá a salir a las calles a bordo de una réplica del Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.

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La segunda salida de Franco Colapinto es en la "Flecha de Plata" de Fangio

El piloto de 22 años volvió a salir a las calles para brindar su segundo show aunque en esta oportunidad lo hizo en una réplica de la "Flecha de Plata" que utilizó Juan Manuel Fangio.

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El monoplaza fue realizado por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce el histórico modelo con el que Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955; en su interior tiene un motor Mercedes más moderno que el original y puede visitarse en el museo de Fangio.

Franco Colapinto - Flecha de Plata
Franco Colapinto manej&oacute; una r&eacute;plica del auto de Fangio.

Franco Colapinto manejó una réplica del auto de Fangio.

Fue así que Colapinto dejó de lado su casco de Alpine para colocarse una réplica que usaba el Chueco en su paso por la Fórmula 1. Además, el recorrido lo realizó con una bandera argentina en una de sus manos mientras que con la otra saludó al público.

Al regresar a los boxes estampó su firma en el auto y comenzó a prepararse para realizar su tercera salida donde manejará el Lotus E20 en su última salida. Luego, más tarde, dará una vuelta arriba de un micro para poder estar cerca de los miles de espectadores que se acercaron a verlo.

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