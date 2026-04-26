En vivo: Franco Colapinto recorrió Palermo en la "Flecha de Plata" de Fangio

En vivo: la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
El público argentino se prepara para ser historia ya que podría romperse el récord absoluto de asistencia que se estableció en 1995 en el Gran Premio de Australia donde se hicieron presente 520 mil espectadores en los tres días que duró la actividad durante el fin de semana.
Franco Colapinto
Franco Colapinto hizo rombos en su primera salida.
Fernando de la Orden.
El furor que generó Franco Colapinto es de tal magnitud que podría superar esa cifra aunque con varias particularidades: se trata de una exhibición, no es una carrera oficial y habrá solo un piloto en pista.
Señalética Franco Colapinto
La señalética especial que presenta Palermo por la presencia de Franco Colapinto.
Juano Tesone.
Así suena el Lotus E20 de Franco Colapinto
Patricio Sardeli, líder de Airbag, fue el encargado de entonar el himno argentino con su guitarra antes de la primera salida de Franco Colapinto y luego de la presentación de Soledad Pastorutti.
Ya ruge Franco Colapinto en Buenos Aires
Minutos antes de las 13 Franco Colapinto salió a las calles de Palermo manejando el Lotus E20; el púbico se mostró sorprendido por el fuerte ruido que produce el monoplaza mientras que también expresaron la emoción de ver al piloto argentino.
Las lágrimas se hicieron presente en los rostros de los privilegiados que vieron la primer pasada de Colapinto, quien saludó al público y realizó trompos.
A las 13.12 ingresó a boxes y luego volverá a salir a las calles a bordo de una réplica del Mercedes-Benz W196, la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio.
La segunda salida de Franco Colapinto es en la "Flecha de Plata" de Fangio
El piloto de 22 años volvió a salir a las calles para brindar su segundo show aunque en esta oportunidad lo hizo en una réplica de la "Flecha de Plata" que utilizó Juan Manuel Fangio.
El monoplaza fue realizado por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce el histórico modelo con el que Fangio fue campeón mundial en 1954 y 1955; en su interior tiene un motor Mercedes más moderno que el original y puede visitarse en el museo de Fangio.
Franco Colapinto - Flecha de Plata
Franco Colapinto manejó una réplica del auto de Fangio.
Fernando de la Orden.
Fue así que Colapinto dejó de lado su casco de Alpine para colocarse una réplica que usaba el Chueco en su paso por la Fórmula 1. Además, el recorrido lo realizó con una bandera argentina en una de sus manos mientras que con la otra saludó al público.
Al regresar a los boxes estampó su firma en el auto y comenzó a prepararse para realizar su tercera salida donde manejará el Lotus E20 en su última salida. Luego, más tarde, dará una vuelta arriba de un micro para poder estar cerca de los miles de espectadores que se acercaron a verlo.
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