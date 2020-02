Danilo Gil encarará un nuevo desafío en el Turismo Pista

Danilo Gil está preparado para vivir el fin de semana más importante de su carrera.

Llega a la última fecha del certamen de la Clase 2 del Turismo Pista con chances de pelear por el título aunque no la tendrá fácil.

Se ubica en la cuarta posición del certamen a 34 puntos del líder, Luigi Melli, cuando quedan 51 unidades en juego.

La ultima cita del año será en el autódromo de Paraná, escenario donde el piloto mendocino buscará revertir la mala racha que lo persigue.

Es que después de su victoria en Río Cuarto, no pudo completar ni un giro en las dos carreras siguientes (Oberá y Concordia) por distintos toques.

Al mando del Chevrolet Corsa del Monti Chasis, el piloto de Guaymallén intentará pelar bien arriba desde un primer momento, sabiendo que no depende de si mismo para alcanzar la corona.

"Considero que será muy difícil llegar al título pero no imposible. Voy por el milagro de poder ser campeón de la Clase 2, que para mi sería un sueño. Si no se da, trataré de terminar lo más adelante posible una temporada en la que no pude ser todo lo regular que quería. No me queda otra que ser lo más contundente posible todo el fin de semana y esperar a que algunos rivales no les vaya bien", afirmó un sincero Danilo Gil.

La actividad de la Clase 2 comenzará este viernes con la disputa de dos entrenamientos; mientras que desde las 14.15 se desarrollará la primera clasificación. El sábado se realizará la segunda tanda clasificatoria y la disputa de las dos series, ambas a 6 vueltas, a las 13.55 y 14.30 respectivamente. Mientras que el domingo se disputará la final, desde las 10, a 15 vueltas o 30 minutos, con televisación de TyC Sports.