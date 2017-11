Las inesperadas declaraciones de Usain Bolt

Bolt, que coronó su carrera olímpica con un tercer triplete en velocidad en Rio-2016 el mes pasado, está en medio de un bombardeo mediático en Estados Unidos para que firme con un equipo de la Liga Nacional de Football Americano (NFL).





En declaraciones este viernes al portal Outside The Lines, especializado en ese deporte, Bolt dijo que ha visto lo suficiente de la NFL para saber que no está interesado en este deporte cuando cuelgue sus pinchos después del Campeonato Mundial del próximo año.





"No estoy realmente realmente interesado en deportes de contacto personal", dijo Bolt. La velocidad y la altura de Bolt han llevado a los medios estadounidenses a especular que podría ser un hábil receptor abierto, pero el jamaicano no se convence con esa idea y no quiere ser un objetivo de los golpes de castigo de la NFL. "Demasiado dolor, lo he estado viendo", dijo.





Bolt reveló que su sueño sería si el Manchester United le llamara a filas. "Si me llamaran en este momento para decir te necesitamos ahora, tomo el próximo avión a Inglaterra", afirmó.

