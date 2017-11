Arce: "Sólo tengo palabras de gratitud para Gutiérrez"

Matías Soria

En Gutiérrez lo aman. En Gimnasia ya lo adoran. Antes lo disfrutaron los gutierrinos. Ahora los Mensanas se deleitan con su exquisita calidad para jugar al fútbol. "¿Es para tanto Nicolás Arce?", preguntó un periodista radial a un hincha del Cele. "Es un crack", respondió convencido el plateísta. Será por eso que, pese al bajón por la derrota, el público local despidió con aplausos al talentoso jugador al término del partido.

El Bocha Arce, autor de los dos goles con los que Gimnasia superó por 2 -1 a Gutiérrez, les agradeció a los hinchas de su ex club por los aplausos y las muestras de cariño. "La verdad es que sólo tengo palabras de gratitud para los hinchas, aquí pasé muchos años. Me hicieron llorar de la emoción y por eso les pido perdón por los goles, pero este es mi trabajo y tuve que priorizar el futuro de mi familia", explicó en conferencia de prensa.

"Estoy muy feliz en Gimnasia, con la conciencia tranquila de que todo lo que hago es por darle una mejor situación económica a mi familia. En Gutiérrez dejé todo, no me guardé nada y si me tuve que ir, fue por tener que priorizar otros aspectos importantes para el futuro", agregó la gran figura del partido.

"Fue un partido parejo, pero en el segundo tiempo cambiamos el chip y fuimos más agresivos para buscar la victoria. Estoy convencido de que Gimnasia tiene todo para pelear por el ascenso. En el segundo gol, cuando vi que la pelota entró, me puse a llorar", dijo Nico Arce, visiblemente emocionado.

