Durísimo: Tinelli se puso áspero y volvió a disparar contra la AFA

La dirigencia de San Lorenzo, encabezada por Matías Lammens, presidente, y Marcelo Tinelli, vicepresidente, reclamó este martes por la falta de respuestas de los organismos de seguridad y de Fútbol para Todos ante el pedido de cambiar el horario nocturno del partido del próximo sábado ante Vélez Sarsfield por la tercera fecha del campeonato de Primera División.

Lammens, presidente del "Ciclón" afirmó que "por seguridad" solicitaron "no jugar más de noche", mientras que Tinelli envió un sugestivo mensaje dirigido hacia la AFA a través de su cuenta oficial de Twitter.

"A la gente de San Lorenzo le roban pero puede pasar algo peor. Los riesgos son más altos cuando se juega de noche. Hablamos con Seguridad de Ciudad de Buenos Aires y Nación y con Fútbol para Todos pero parece no importarles", manifestó Lammens en diálogo con radio La Red.

En tanto, Tinelli, el vice "cuervo", escribió: "Me imagino que la AFA cambiará el horario del partido del sábado después de nuestro pedido?? Es imposible jugar de noche por seguridad".

"Este es un reclamo de muchos años. Lamentablemente, por la zona del estadio no podemos jugar más de noche. No podemos exponer a la gente. Me pongo en el lugar del hincha que baja en el cementerio de Flores o camina por la avenida Varela", explicó Lammens.

En caso de no recibir respuestas, Lammens advirtió que el club podría rescindir el vínculo con Fútbol para Todos.

"La vamos a seguir peleando y vamos a ver qué decisión tomamos con los derechos televisivos, que son de los clubes, no de la AFA", concluyó.