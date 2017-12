Nunca tan feliz

Jésica Cirio se mostró emocionada a un mes de dar a luz a Chloé y compartió sus sensaciones con un extenso posteo en Instagram .









"Durante todo el embarazo me dijeron que estaba en el mejor estado de la mujer, pero ahora opino que el mejor estado es después! Me siento tan increíblemente feliz con mi gorda, disfruto tanto cada momento en familia, me da una felicidad única volver a casa... Aunque sólo me vaya por poquito tiempo, se siente una eternidad!", comentó la modelo.





"Siempre fui una mujer independiente, trabajar es otra de la cosas que más feliz me hacen. De a poquito estoy retomando actividades", agregó.