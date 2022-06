Netflix la rompe con un documental de una mujer de 95 años que arrasa en Instagram

►TE PUEDE INTERESAR Netflix: la emocionante miniserie de terror de solo 4 horas

La Tata y José Coronado en vivo en Instagram.jpg La Tata y José Coronado en vivo en Instagram

De qué trata 100 días con la Tata, el documental de Netflix de una mujer de 95 años que la rompe en Instagram

"Durante la pandemia, el actor Miguel Ángel Muñoz documenta sus más de 100 días en un apartamento con su amada Tata, de 95 años, que se vuelve una estrella de Instagram", anuncia el argumento de Netflix.

Cuando Miguel era chico, sus padres trabajan mucho y la Tata fue quien cuidó de él durante mucho tiempo. Como actor y con ganas de ser director, decide proponerle a Luisa hacer una película, quería hacerla partícipe de su pasión.

Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero protagonistas del documental de Netflix 100 días con la Tata.jpg Miguel Ángel Muñoz y la Tata pasaron la Navidad de 2020 juntos @soylatatareal

Miguel no duda en cumplirle a su Tata todos los pendientes que tiene en su vida y mostrarle nuevos horizontes. La pandemia los agarró en medio de filmaciones para la película.

El joven decidió mudarse con ella y en vez de pasar sus días amargados, decidieron vivir una hermosa aventura juntos, en un departamento que apenas tiene 35m2.

Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero protagonizan del documental de Netflix 100 días con la Tata.jpg Miguel Ángel Muñoz y Luisa Cantero se divierten filmando el documental de Netflix 100 días con la Tata @soylatatareal

"Toda una sorpresa. Montaña rusa de emociones para reír y llorar a gusto", se anuncia en el tráiler. Ahora el joven tiene 38 años y la Tata, 97, pero siguen más unidos que nunca. Ella hizo de abuela y hasta de madre, pero en realidad es la hermana de su bisabuela.

El emocionante e positivo documental tiene una duración de una hora y 23 minutos y se estrenó en diciembre de 2021. Llevará al espectador a apreciar lo más íntimo de esta hermosa relación que forjaron Miguel y Luisa.

Embed

El propio protagonista, Miguel Ángel Muñoz , recomendó verla con unos pañuelos en la mano. Hay que destacar que ganó el Premio Forqué a mejor documental.

Miguel Ángel Muñoz condujo este año, junto a Lali Espósito, la IX entrega de los Premios Platino, que es la gala que se premia al cine iberoamericano. 100 días con la Tata estaba nominado a mejor documental.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: Melissa McCarthy protagoniza una sitcoms que ya es furor

Miguel Ángel Muñoz con Lali Espósito en la conducción de los Premios Platino.jpg Miguel Ángel Muñoz con Lali Espósito en la conducción de los Premios Platino @soylatatareal

La Tata, instagramer

La Tata sigue compartiendo sus momentos con su amado Miguel por Instagram. "Esta sillita de ruedas la primera vez que la vi fue en la primera parte del rodaje de #100DIASCONLATATA en el año 2016", comienza su posteo de ayer.

"Recuerdo que no me hizo ni pizca de gracia verla a mis 92 años, pero enseguida Miguelito me explicó que era mejor poder movernos sin cansarnos y que iba a ser divertido. Enseguida me hizo reír y solo la utilizamos para momentos puntuales…", continuó.

"Hoy en día, yo con 97 años camino de los 98, es la que me lleva cada día a dar un paseito para poder salir a la calle y disfrutar un poquito de darle de comer a las palomas y ver a mis amistades. ♥ le estoy muy agradecida", cerró la publicación que acompaña a una tierna foto.