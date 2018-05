Ziggy Marley, lanzará su nuevo álbum "Rebellion Rises" el próximo 18 de mayo con "Tuff Gong Worldwide". El álbum escrito, grabado y producido totalmente por Marley, es una apasionada e indeleble llamada a la gente para unirse al activismo a través del amor.

"La rebelión comienza en la mente, la melodía y la música" asegura Ziggy. "Somos un conducto de ello. La rebelión es conciencia. Ahora la conciencia comienza a esparcirse, nos comenzamos a dar cuenta y nos levantamos", declaró Ziggy Marley a los medios.

En junio, Ziggy arrancará la primera parte de su gira norteamericana con paradas en un gran número de lugares de la costa oeste de los EE.UU, incluyendo Napa, Seattle, Portland, y San Francisco. La gira después se trasladará a Europa comenzando el 29 de junio donde abrirá en Legnano, Italia.

David Nesta "Ziggy" Marley es un músico jamaiquino, hijo mayor de Rita Marley y Bob Marley, referente mundial del reggae. Su madre Rita lo bautizó David, pero su padre Bob lo apodaba "Ziggy" como referencia al cigarro de marihuana. Una explicación alternativa al apodo es que comenzó a ser conocido con el apodo de "Ziggy" por ser un fan de David Bowie y su álbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".