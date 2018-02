Ya está a la venta el disco homenaje a George Harrison

Una edición limitada de cien vinilos del "Concert for George", el recital tributo a George Harrison del que participaron Eric Clapton, Paul McCartney , Ringo Starr, Tom Petty y Jeff Lynne, entre otros, llevado a cabo en noviembre de 2002, a un año de su muerte, fue lanzado por su viuda Olivia y su hijo Dhani, como celebración por los 75 años del nacimiento del ex beatle.





Se trata de una caja que contiene 4 LP, 2 CD, 2 DVD, un libro de fotos de 60 páginas, un pedazo de la tela usada como tapiz del escenario y una carta escrita por Olivia, a la que sólo se puede acceder a través del sitio oficial del músico, en manos de su familia.





"Siempre celebraremos su cumpleaños y este vez lanzaremos 'Concert for George' en un paquete muy especial en memoria de un hombre especial", afirmó en un comunicado la viuda del creador de éxitos como "Something", "Here comes the sun" y "While my guitar gently weeps", entre otros.





El concierto había sido organizado por su amigo Eric Clapton e incluyó una veintena de canciones del ex beatle, interpretadas por distintas figuras, entre las que también se alistaron el grupo humorístico Monty Python; la cantante Anoushka Shankar, hija de su maestro de sitar Ravi Shankar; y los tecladistas Billy Preston y Jools Holland.