Victor Heredia festeja 50 en vuelo en el Independencia

"Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije sobreviviendo". Y quizás todos estamos en ese estado en un mundo repleto de injusticias. Creemos que vivimos pero en realidad estamos sumergidos en la vorágine de la rutina y de lo cotidiano siendo parte de un sistema que solo nos permite sobrevivir.





"Hoy que quiero reírme apenas si puedo...". Tanto para Victor Heredia, autor de esta canción, como para muchos que somos conscientes de las desigualdades sociales en el mundo quizás el reír sea solo una salida de escape de la tristeza de ver a un mundo tan desigual.





VICTOR HEREDIA - SOBREVIVIENDO



El autor de esta letra bien conoce de sufrimiento, como también de alegrías. Es que Victor Heredia a lo largo de su extensa y exitosa carrera ha podido disfrutar grandes momentos satisfactorios sobre los escenarios pero también conoce de derrotas y de enormes perdidas, como la de su hermana María Cristina en manos de las fuerzas armadas durante la última dictadura militar que sufrió Argentina.





Quizás hoy la vida ha hecho que ese dolor se transforme en nostalgia y que ese odio se convierta en resignación. A lo mejor en algunos momentos, al ver a los culpables de semejante flagelo que sufrió el país tras las rejas, haya sido una especie de caricia al alma y a la memoria de, en este caso, María Cristina pero también de los 30.000 compañeros que sufrieron el mismo destino, cruel y sangriento. Quizás ahora, al ver cómo muchos de esos que fueron juzgados han salido de prisión, esa injusticia vuelva a transformarse en bronca y esa bronca en continuar por la vida Sobreviviendo.





Victor Heredia - Razón de Vivir



Diario UNO y recorrió algunos momentos de su carrera. El gran cantautor está cumpliendo 50 años de carrera y lo festejará este viernes en Mendoza , en el teatro Independencia, con un espectáculo en que repasará su último trabajo que conmemora esta cinco décadas titulado 50 en vuelo. Victor Heredia, con una enorme amabilidad y predisposición, habló cony recorrió algunos momentos de su carrera.





–¿Cómo te sentís de volver a cantar a Mendoza?

–Muy feliz, hacia mucho tiempo que no iba a cantar a Mendoza. Voy a estar presentando un repertorio que tiene que ver con los dos discos nuevos de 50 en vuelo. Son canciones muy importantes para mi carrera que tuve la oportunidad de compartirlas en dueto con enormes músicos y amigos.





–Aunque estuviste en la inauguración de la muestra de Guayasamin...

–Sí pero estuve en condición de visitante porque soy muy amigo de la familia, pero a presentarme hace muchos años que no voy.





–¿Cómo surgió 50 en vuelo?

–Surgió porque un amigo me dijo que cumplía 50 años con la música, que me prepare para celebrarlo. Entonces me puse a pensar y la verdad es difícil celebrarlo con tantos amigos a la distancia y bueno, surgió hacer esto. Un disco recorriendo canciones y que aquellos amigos puedan participar.





Victor Heredia - Destino de Caminar



–Me imagino que fue difícil el sentarte a elegir el repertorio...

–Es que me da la sensación que las canciones están allí porque la gente las colocó en un lugar determinado. La gente las puso ahí por algo y ellos la interpretaron. Es un honor poder hacer duetos con compañeros y amigos como Serrat, Teresa (Parodi), Liliana (Herrero), Raly Barrionuevo, Silvio (Rodríguez) o Baglietto, sólo por nombrar algunos.





–¿Cómo fue el momento de llamar por teléfono y proponer cantar?

–Es que es normal porque hablamos a menudo. Muchos de ellos son amigos. Por ejemplo con el Nano (Serrat) hablamos seguido y le dije que estaba haciendo esto, si quería participar, y a los días me mandó la grabación completa de Razón de vivir para que elija las partes que necesite.





–Otra canción muy emotiva fue Mandarinas, con Silvio Rodríguez...

–Fue tremendo. Silvio me dijo que iba a tratar de cantarla poniéndose fuera de la historia porque él conoce cómo nació la canción y que es dedicada a mi hermana María Cristina (desaparecida en dictadura). Pero se quebró porque son cosas muy fuertes y cuando se comparten estos temas con compañeros, son tipos muy sensibles.





Victor Heredia - El Viejo Matías



–¿Hay algún músico que te hubiera gustado que esté y no está?

–Sí, me hubiera gustado que esté la Negra (Mercedes Sosa) y el Flaco ( Luis Alberto Spinetta ).





–¿Cómo sigue la música sin ellos?

–Es muy fuerte. Uno cuando es joven no lo piensa. Me acuerdo cuando estuve en el Cosquín con 18 o 19 años y veía a estos gigantes de la música y pensaba que con el tiempo se iban a retirar pero en realidad ahora me doy cuenta que nunca se retiran. Viven hasta la eternidad y su música siempre continúa. La única forma de retirarte es que lo haga la vida o el olvido. Ahora miro a Paul McCartney o a Mick Jagger y siguen tocando siempre porque es la vida que les dijo que lo hagan siempre.





–¿Las generaciones que vienen están la altura?

–Ha salido gente muy original como Lisandro Aristimuño, Raly Barrionuevo o Abel Pintos , que le dieron una vuelta de tuerca a todo esto. El otro día la vi a Luciana Jury, ¡qué artista! Es excepcional lo que hace. Son chicos que le dan una vueltita más a la tuerca.





–¿Qué te gustaría poder repetir que hayas hecho en estos 50 años?

–Me gustaría volver a hacer dos conciertos. El Taki ongoy sinfónico frente al Ministerio de Educación. Lo hice con las orquestas sinfónicas juveniles que salieron de un programa de educación, fue algo maravilloso. Y también Victor Heredia canta a Pablo Neruda. Hice un concierto muy emotivo enfrente a la casa de Pablo. Poder repetir esos dos sería algo fantástico y me gustaría mucho.





–¿Cómo vivís las políticas llevadas a cabo por el gobierno actual en referencia a los militares?

–Me parece una monstruosidad, es un sopapo a la lucha en defensa de los derechos humanos. Son condenas que fueron dictadas desde la democracia y es tremendo que ahora se cambie eso. Es un atropello a la Justicia y a la lógica jurídica. Me parece una barbaridad, lamento mucho todo esto.