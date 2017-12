La reina mundial del rock and roll y leyenda del soul Tina Turner está dispuesta a contar toda la historia completa y dramática de su vida en una nueva biografía que abarcará su legendaria carrera musical. La cantante, de 78 años, va a colaborar en Tina Turner: My Love Story, un libro que saldrá a la venta en octubre de 2018 y en el que hablará de cómo la diva ha encontrado el amor hasta cómo ha sobrevivido a una enfermedad potencialmente mortal de la que nunca había hablado hasta ahora, según anuncia Entertainment Weekly. Un episodio para el que habrá que esperar hasta la publicación del libro, pues no se ha dado detalle alguno al respecto.





My Love Story se describe como una continuación de la autobiografía I, Tina, publicada en 1986 y que 7 años más tarde se adaptó a la famosa película biográfica What's Love Got Do Have With It (Tina, en español), protagonizada por Angela Basset. En el libro —luego reflejado en la cinta— la propia artista reveló una historia de abuso doméstico por parte del guitarrista Ike Turner, su exmarido, de quien se divorció en 1978 y quien falleció en 2007 por una sobredosis.





Esta nueva publicación, que llega de la mano de la editorial Aria Books, es un homenaje al 60º aniversario de Turner en la industria de la música, pues su primera grabación data de 1958, cuando tenía 19 años. Es una de las artistas más vendidas del mundo y ha vendido más entradas de conciertos que cualquier solista en la historia musical, albergando hasta 11 premios Grammy.





En diciembre del año pasado la artista suiza de origen estadounidense anunció su andadura en Tina, un musical basado en su vida que se estrena el próximo mes de marzo en el teatro Aldwych Theatre de Londres, y en el que ella misma ha estado presente en todo el proceso de creación, castings y ensayos, como refleja en su propia cuenta de Instagram, donde tiene más de 100.000 seguidores.





Retirada de la música, Turner vive desde hace años en Zúrich, donde se casó en 2013 por el rito budista con su novio durante más de 27 años, el alemán Erwin Bach.