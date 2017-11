Una artista sin límites

Paula Neder está viviendo uno de los mejores momentos de su ascendente carrera. No solo por su impronta y su música sino que también es considerada por muchos músicos que cuando visitan la provincia la eligen para participar en sus shows.





Los casos más resonantes han sido su participación en el recital de Natalia Lafourcade o junto a Martín Buscaglia. Ahora, la mendocina compartirá su música en el recital que brindará Luna Monti el 24 de noviembre en el Le Parc.





Los últimos dos meses del año son muy movidos para Neder. No solamente participará del mencionado show sino que también estará presente en una muestra de arte, lanzará una canción y mostrará un nuevo videoclip.





–¿Cómo fue incursionar en otra faceta del arte?

–Este hermoso encuentro se dará en la bodega Monteviejo y se inaugurará el 19 de noviembre. La muestra se llama Tarabust y participaré con Mónica Souza. Ella trabaja con metal, y estamos trabajando juntas desde junio. Mientras se va observando el trabajo de Mónica se podrán escucha, a través de pequeños dispositivo mi música. Nuestra parte de la muestra se llama Tu Nombre.





–Estás tocando mucho en Buenos Aires...

–Ahora toco de vuelta en Buenos Aires el 25 de noviembre en la previa de la Vendimia en el Parque Centenario. Voy a estar con Seba Garay y después en Mendoza también estaré en la Vendimia de Godoy Cruz.





–¿Estás pensando en armar un disco nuevo?

–Tengo muchas ganas. Han aparecido en este tiempo varias canciones e ideas pero todavía nada que termine de cerrarme un concepto general. En el 2018 voy a trabajar en estas ideas para comenzar con el nuevo disco.





–¿Para fin de año qué proyectos tenés?

–Voy a presentar el videoclip de Elemental que trabajé con el director Gaspar Gómez y también participan la artista plástica Paula Dreidemie, y Buda Productora. También voy a lanzar un single que se llama Somos nuestras junto producido por Leandro Lacerna. Tiene que ver con la temática de la violencia de género y mi mirada desde ser mujer. También participé en un compilado homenaje a Violeta Parra por los 100 años de su natalicio con la canción Décimas para perderte. Esto seguramente saldrá a fin de año.





–¿Cuál es?

–Que somos nuestras y de nadie más, no le pertenecemos a nadie, somos dueñas de hacer lo que queramos ,de nuestro tiempo, alma y todo.





Ping-Pong con Paula Neder





¿Cuál es tu actividad favorita para hacer al aire libre? Me gusta tomar mates y tirarme a mirar el cielo. Son momentos compartidos y eso me parece bastante inspirador. La quietud, al estar tan al palo, da paso a muchas cosas que están agolpadas adentro y ahí pueden surgir





Un lugar para visitar: La montaña, Potrerillos, Valle del Sol





Un trago: Gin tonic





La compañía ideal: Disfrutar de cualquiera que tenga al lado, ya sea familia, amigos, o mi pareja, el poder estar presente. En momentos de viaje se extraña todo, los sobrinos, un mate con una amiga, todo toma una importancia muy tremenda.





Un plan ideal para el fin de semana: Si no actúo, ir a comer un asado a lo de algún amigo, o una cena. El último tiempo que he estado tocando bastante, los fines de semana que no hay show, disfruto un montón estar en casa de amigos con

Una comida: Me encantan los asados con verduras sobremesas larguísimas y con música, tocando y cantando





Un postre: Algo que tenga chocolate como un Volcán de chocolate





Un libro: Ahora estoy leyendo Tokio blues, de Haruki Murakami. Es una novela que me habían recomendado un montón. Me encanta como escribe





Una serie: Game of Thrones. La empecé a ver re tarde y me daba fiaca que todos la recomendaran pero al final caí como todos





Una película: Moonrise Kingdom (Un reino bajo la luna) de Wes Anderson. Me fascinó y la vi varias veces. No soy fundamentalista de películas según la nacionalidad. En el celular tengo varias listas en donde anoto: Películas, música y libros que me recomiendan





Un disco: Los que me acompañaron este tiempo fueron: Musas, de Natalia Lafourcade; Vestida de Nit, de Silvia Pérez Cruz y El Hombre elefante de Javier Montalto.