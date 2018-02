Un particular show permitirá ver a Elvis Presley en vivo en el Luna Park

Un particular show, en el que una orquesta sinfónica de 50 músicos sobre el escenario se ensambla con la voz de Elvis Presley, a quien se podrá ver a través de una pantalla gigante en distintas actuaciones, permitirá crear la sensación de disfrutar en vivo por primera vez en el país al "Rey del Rock and Roll", en el espectáculo que se llevará a cabo el 26 de abril, en el estadio Luna Park.



Se trata de "Elvis: Live in Concert", un show presentado como "una experiencia visual y auditiva incomparable", montado por su viuda Priscilla Presley, quien oficia de anfitriona, y que ya recorrió con éxito Estados Unidos, Australia y gran parte de Europa.



En el concierto, se proyectan imágenes de los célebres conciertos de Elvis en Hawaii, su regreso televisado en 1968 y sus legendarias actuaciones en Las Vegas.



El espectáculo se originó a partir del éxito de los lanzamientos de "If I can dream", en 2015; y "The wonder of you", en 2016, dos piezas remasterizadas con registros vocales del legendario artista y nuevos arreglos orquestales.



"Los que vengan a los conciertos podrán ver a Elvis tal como era. Quedarán cautivados por su actuación en vivo. No podrán quitar la vista de él. Podrán ver su personalidad, su sentido del humor. Tendrán la sensación de que está ahí de verdad", anticipó Priscilla Presley, a través de un comunicado.



Lo cierto es que Elvis nunca realizó un show fuera de Estados Unidos por recomendación de su polémico manager"El Coronel" Tom Parker, por lo que el espectáculo cuenta con el extraño atractivo de ser la gran oportunidad de vivenciar un concierto del "Rey".