Un Marciano del rock

"Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo...", esa canción, al escucharla, nos remonta directamente a los Enanitos Verdes. Si bien la letra está escrita por integrantes de Alcohol Etílico, la banda históricamente compuesta por Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo (dejó el grupo en el 2011) la reversionó en 1995 y la llevó al estrellato.





Pronto a cumplir los 40 años desde el comienzo, los Enanitos Verdes siguen siendo la banda más importante de la provincia y siguen teniendo un éxito rotundo en distintas partes del mundo. Claro que México es su segunda casa pero también tienen en agenda, para este año, por ejemplo, visitar Italia.





Los Enanitos Verdes serán la banda encargada de cerrar, este sábado, en el Parque Recreativo Dueño del Sol, el XV Encuentro de las Naciones que se desarrolla en Junín. Además, participarán múltiples colectividades y destacados artistas locales. La entrada será un envase plástico para reciclar, para colaborar con el programa de reciclaje Junín Punto Limpio.





Diario UNO habló con Marciano Cantero, quien recordó a Mario Matar, habló del presente de la banda y opinó sobre la música mendocina.





–¿Cómo será el espectáculo en Junín?

–La idea es pasar un buen momento cantando juntos y es nuestro objetivo seguir haciendo un show en donde la gente la pase genial para lograr despegar y de estar pegado a la tierra poder volar cantando una canción.





–¿Cómo eligen el repertorio?

–Nos encontramos en un punto de nuestra historia, con tantos años de tocar, que en realidad hemos hecho una lista de canciones que nos quedan bien y eso, a su vez, es un recorrido por los éxitos. No es una mera coincidencia, son buenas canciones porque nos hemos sentido cómodos tocándolas.





–Vienen de una gira bastante larga...

–Sí, estuvimos en Perú, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Fue una gira genial compartida con Los hombres G, un grupo español con el que supimos coincidir a través de muchos años. Ahora pasaron los años y terminamos tocando juntos a través del tiempo en donde cada quien hacía su show. En el 2015 decidimos juntarnos y fusionar las dos bandas, el repertorio y los músicos.





–¿Cuál es el presente de los Enanitos?

–Afortunadamente estamos a todo lo que da, tocaremos en Junín lo cual nos da una alegría enorme el tocar en Mendoza y después nos vamos a Chile en donde tenemos cinco shows. También volveremos a hacer gira con Los hombres G por México y Estados Unidos. Otro de los objetivos de este año con los Enanitos es poder ir a Italia. Estoy en un momento de mi vida muy interesante y muy bonito, no es casualidad que sea acá en Mendoza.





–No les pesa el tiempo...

–Más bien ha sido el tiempo el que nos ha ido dictaminando cómo van las cosas. Recuerdo que la primera vez que hicimos un concierto grande, queríamos tener una canción para cerrar que la conozcan . En ese entonces elegimos usar El extraño de pelo largo que antes no era tan conocida pero con nuestra versión tomó más popularidad. Esto lo cuento porque las canciones solas van tomando un espacio en el show y solas se van postulando para ser titulares en el repertorio.





–¿Cómo ves el presente de la música en Mendoza?

–Evidentemente hay una relación muy feliz con la música en la provincia y eso me enorgullece mucho. De hecho estaba pensando recién en la Escuela de Rock Mario Matar. Es muy bueno poder tener la posibilidad de ir a una escuela en donde te enseñan el concepto del rock, cuando yo era chico eso no pasaba. Yo estudié en la UNCuyo, con el maestro Amato y además de mis aspiraciones tenía conceptos musicales propios pero no había una escuela especial para el género.





–Mario Matar... ¿Qué recuerdos se te vienen?

–Muchos, fue un amigo muy querido. En muchos años que estuve en México, hablaba con él muy seguido. Tengo un recuerdo y un cariño muy hermoso, fue un gran músico con un gran talento. Me acuerdo cuando yo estaba en México y hablábamos que me decía 'Mendoza te ama'.





–¿Y Mendoza te ama?

–Yo siento que Mendoza sin ninguna duda es mi lugar, siempre que nos presentamos digo que venimos de esta provincia. Nos sentimos orgullosos de ser mendocinos. Incluso creo que el mendocino no tiene conciencia de la importancia de nuestra provincia a través de sus vinos. Es sumamente importante el vino que tenemos en todo el mundo. En los mejores menúes del universo el vino que acompaña es un vino nuestro.