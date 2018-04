UB40 sorprende con "A Real Labour of Love"

Como miembros fundadores de la mayor banda de reggae de Inglaterra, el cantante Ali Campbell, el segundo vocalista Astro y el tecladista Mickey Virtue llegaron a los puestos más altos de las listas de singles ingleses en tres ocasiones y vendieron 70 millones de discos.

Ahora con "A Real Labour OF Love", el trío ofrece una versión refrescante de una serie de temas legendarios, centrándose sobre todo en las canciones más reggae de los años 80, aunque también hay clásicos de la Motown como "A place in the sun" de Stevie Wonder, o temas también de finales de los 70 como el sublime "How Could I Leave" del músico jamaiquino Dennis Brown.

El exclusivo arte del disco ha sido realizado por el artista americano Mark T Smith, que recibió el encargo especialmente para este lanzamiento. Una primera edición del mismo, firmado por el artista y la banda será próximamente subastada y los beneficios irán destinados al Teenage Cancer Trust.

Hay que recordar que, entre 1983 y 1998, UB40 produjo tres de los álbumes de 'Labour Of Love': "Labour of Love (1983), "Labour of Love II (1989)" y "Labour of Love III (1998)", haciendo escuchar al público global éxitos como el "Cherry Oh Baby" de Eric Donaldson, "Kingston Town" de Lord Creator y "Come Back Darling" de Johnny Osbourne.

Además, llegaron a las listas de medio mundo con su versión reggae del clásico de Neil Diamond "Red, Red Wine".

Ahora, 20 años después, Ali, Astro y Mickey vuelven a revitalizar el concepto explorando las melodías de una época dorada tardía. En 'A Real Labour Of Love', la banda explora canciones que definieron el reggae en los años ochenta.

UB40 ha lanzado más de 20 álbumes de estudio, fueron mundialmente conocidos a fines de los 80 y mediados de los 90 con temas como: "Can´t help falling in love", "I got you babe", "Rat in my kitchen" y la versión que hicieran del clásico de Niell Diamond "Red, red wine", por nombrar sólo algunos.

