Timberlake publicó su tercer sencillo de su nuevo disco

El cantante Justin Timbrlake lanzó el tercer sencillo de su nuevo disco, material titulado Man of the Woods y que estará disponible desde el 2 de febrero.





El nuevo tema es Say Something, una composición con sonidos country y que cuenta con la colaboración justamente de uno de los conocidos exponentes del género, Chris Stapleton. Ambos artistas compartieron escenario en una recordada presentación de 2015 en los Country Music Awards, donde cantaron Tennessee Whiskey de Stapleton, y Drink You Away del anterior disco de Timberlake, The 20/20 Experience (2 of 2).





Say Something salió junto a su videoclip, donde se ve a Timberlake caminar con su guitarra por los pasillos de un antiguo teatro, encontrándose con el resto de sus músicos y con el propio Stapleton. Ambos artistas siguen en su recorrido por pasillos y ascensores, finalizando con un gran coro gospel que canta desde las escaleras del extenso edificio.

Antes de este single, el músico de 36 años difundió los temas Filthy y Supplies: parte del disco Man of the Woods compuesto por 16 tracks en total.





El álbum será estrenado dos días antes que Timberlake se presente como artista principal en el show de medio tiempo del Super Bowl: evento deportivo que se caracteriza por ser uno de los espectáculos televisivos más vistos en EE.UU. "Tendré la oportunidad de que el escenario sea solo para mi", dijo en un video promocional, considerando que anteriormente subió a ese escenario junto a su ex banda 'N Sync (2001) y como invitado de Janet Jackson (2004), cuando ocurrió el famoso episodio en que el cantante dejó a su colega con uno de sus pechos descubierto.