Timberlake homenajeó a Prince en el Super Bowl

El cantante Justin Timberlake homenajeó al músico Prince , fallecido en 2016, al interpretar su clásico "I will die 4 U" durante el show realizado en el entretiempo del partido final de fútbol americano, conocido como Super Bowl, ante unos 66.000 espectadores.





A 14 años de su polémica aparición en el mismo escenario, luego de dejar al descubierto un pezón de la cantante Janet Jackson durante su performance, Timberlake optó en esta ocasión por un repaso de varios de sus hits, hasta llegar al momento culminante en el que recordó al genio de Minneapolis.





Luego de pequeños pasajes de éxitos como "Sexy back" y "Can't stop the feeling", Timbarlake se sentó anoche al piano y cantó "I will die 4 U" junto a un holograma de Prince, para que hacia el final ambas figuras fueron iluminadas con un haz de luz púrpura, en alusión al famoso tema "Purple Rain".





Embed



¿Qué te pareció la actuación de Justin Timberlake al descanso de la #SuperBowl?

. pic.twitter.com/lLwTLfiZ4Q — Sphera Sports (@SpheraSports) 5 de febrero de 2018



Pero además de este homenaje, el cantante también hizo una velada alusión al escándalo protagonizado junto a la hermana de Michael Jackson cuando entonó "Rock your body", la canción interpretada en aquella oportunidad.





El Super Bowl es seguido por millones de espectadores en todo el mundo y es habitual que en el entretiempo se lleve a cabo un espectáculo musical de primer nivel.





Por allí pasaron artistas como The Rolling Stones, el propio Prince y Madonna, entre otros.