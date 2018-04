Thundercat se presenta por primera vez en el país

El multiinstrumentista y productor californiano Thundercat desembarcará por primera vez en Argentina el 11 de mayo próximo, cuando dará un recital en una sala porteña para repasar las canciones de su más reciente álbum, "Drunk", y hacer un recorrido por trabajos anteriores.





Oriundo de Los Ángeles, Stephen Bruner registra tres álbumes de estudio, "The Golden Age of Apocalypse" (2011), "Apocalypse" (2013) y "Drunk" (2017), y el mini álbum de 2015 "The Beyond / Where the Giants Roam".





Además de su trayectoria como solista, Thundercat, que comenzó a tocar el bajo a los cuatro años, contribuyó en reconocidos álbumes de Kamasi Washington ("The Epic") y Kendrick Lamar ("To Pimp A Butterfly" y "DAMN") y su trabajo en "To Pimp A Butterfly" le valió su primer Grammy en 2016.





Su último álbum "Drunk" incluye 23 canciones y cuenta con la colaboración de Kendrick Lamar, Pharrell, Michael McDonald , Kenny Loggins, Wiz Khalifa, Kamasi Washington y Brainfeeder Flying Lotus.