Hace unas semanas la banda británica The Kooks, confirmó la publicación de su próximo disco "Lets Go Sunshine". Ahora avanzaron una canción, se trata de Fractured and Dazed', que está disponible a través de Lonely Cat / AWAL Recordings.





Según el cantante de The Kooks, Luke Pritchard: "El nuevo single es una especie de canción triste sobre aferrarse al amor cuando probablemente sabes que debes dejarlo, pero todavía te agarras de todos modos".





El próximo álbum de The Kooks destila su sonido en su forma más pura, armoniosa y cautivante, a la vez que lo empuja hacia un espacio más expansivo, creativo y finalmente maduro.





The Kooks, banda oriunda de Brighton , Inglaterra, está formada por Luke Pritchard (voz/guitarra), Hugh Harris (guitarra/teclados), Alexis Nuñez (batería) y Peter Denton (bajo eléctrico).





The Kooks