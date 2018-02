"Tengo una enfermedad en mi cabeza que quiere matarme"

La vida de Robbie Williams (44 años) no ha estado exenta de altibajos. El cantante británico lleva años en una especie de montaña rusa, como así lo define él en una entrevista con el diario The Sun.

El artista reveló en 2017 que tiene una enfermedad mental que fue descubierta después de sufrir una crisis durante un concierto en Múnich. "Mi brazo izquierdo se entumeció y no pude dejar de salivar. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar. No podía respirar", explicaba en una entrevista tras la preocupación de sus seguidores al cancelar la gira.

Pero ha sido ahora cuando ha contado los terribles efectos que le produce. "Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso. A veces esto me abruma y otras veces me sirve como herramienta para subir al escenario con más ganas. A veces siento que vivo feliz y eso es maravilloso", explica a la citada publicación.

Y añade: "Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y lo que sucede dentro mis oídos". El creador de éxitos como Angels ha afirmado que ha estado a punto de morir "muchas veces" y que teme por su vida. Le aterroriza que le dejen solo porque probablemente sabotee su propia vida.

El fallecimiento de su gran amigo George Michael lo ha llevado a replantearse todo. Juntos vivieron muchas experiencias y pasaron por duros trances, entre ellos su adicción a las drogas. "Ha sido una montaña rusa muy similar, sí. Y echo de menos a George Michael, me gustaría que estuviera aquí. 2016 fue sun año terrible, todos los héroes de todos desaparecieron. Me di cuenta de que no soy inmortal2, confesó.