Ted Mosby llega con su banda de rock a Argentina

Radnor cuenta con 21 títulos en su filmografía entre películas y series, y su primera participación fue en "Welcome to New York" ("Bienvenido a Nueva York"), una serie televisiva que tuvo una sola temporada, emitida en el año 2000.





Desde esa iniciática fugaz aparición, el actor, de 43 años, fue forjando su trayectoria sin respiro entre musicales de Broadway, la pantalla grande y las series hasta que en 2005 obtuvo el papel principal de "How I met your mother", una exitosa sitcom en la que interpretó a un arquitecto que le relataba a sus hijos cómo había conocido a su esposa.





Sin embargo, aunque no fuera su principal profesión, la vida artística de Radnor siempre estuvo vinculada a la música, y hace doce años comenzó a descubrir esa faceta de un modo diferente al de Broadway: tuvo la suerte de conocer al músico y actor australiano Ben Lee, autor de 11 discos solistas, con el que emprendió este travesía musical y junto a quien viene a presentar "Radnor & Lee" a Buenos Aires.





"Basamos el álbum en las guitarras y las canciones folk. Estábamos interesados en el lenguaje y escribir sobre las guitarras nos permitió crear espacios para expresar algunas ideas profundas", expresó Radnor, en entrevista con Télam, sobre el primer material del dúo lanzado el año pasado.

el próximo martes, a las 21, en la sala porteña The Roxy Live, de Niceto Vega 5542.