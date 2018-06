Te presentamos a Kungs un joven y exitoso Dj nacido en Francia

Con 21 años, Kungs ha logrado grandes reconocimientos, se ha convertido en una estrella francesa del house music, y ahora, arremete con su nuevo sencillo 'Be Right Here'.





KUNGS







Tras el éxito que obtuvo con 'This Girl', sencillo que alcanzó el #1 en 45 países y acumula más de mil millones de reproducciones, Kungs ha formado parte de algunos de los festivales más importantes del mundo como Coachella y el Lollapalooza, entre otros.





Kungs se une en esta ocasión al reconocido dúo Stargate y a GOLDN en este nuevo sencillo que llega después de su último lanzamiento 'Layers' el cual obtuvo certificación de Diamante internacionalmente.





El dúo de producción y composición, Stargate, ha trabajado con grandes éxitos pop como lo son 'Irreplaceable' de Beyoncé, 'Rude Boy' de Rihanna y 'Firework' de Katy Perry





Kungs, también conocido como Valentin Brunel, es un DJ y productor francés. Su inspiración se deriva de reconocidas bandas como The Who y The Kooks, con tan sólo 21 años de edad ha sido acreedor extraordinarios reconocimientos. Su éxito mundial 'This Girl' inyecta algo de Deep house y una vibra de verano, alcanzó el #1 en 45 países incluyendo Francia , Austria, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Holanda, España, entre otros países.