El jueves 8 de marzo a las 21 hs. National Geographic estrena la serie Soundtracks: música que marcó la historia. Compuesta por ocho episodios de una hora, esta producción repasa los temas musicales vinculados a momentos icónicos de la historia. Cada episodio cubre una tragedia, un triunfo o el comienzo de un movimiento y la música que llegó a definirlo.





Desde la caída del Muro de Berlín al huracán Katrina: la música juega un rol integral en la celebración, la crítica y la expansión de estos eventos en la memoria colectiva. Los momentos relevantes de la historia son acompañados por imágenes icónicas y raras, junto con entrevistas a algunos de los mejores músicos, periodistas e historiadores de los últimos sesenta años.





En el primer episodio "La Batalla de los Sexos" el famoso partido de tenis entre Billie Jean King y Bobby Riggs resulta ser un gran impulso para el movimiento de liberación femenina; el triunfo de Billie Jean significa una afirmación para todas las mujeres que su lugar en la sociedad no se limita al de madres y amas de casa.





Mientras tanto, la música de las décadas de los sesenta y setenta, desde Helen Reddy y Leslie Gore hasta Aretha Franklin , construyen una fuerza subversiva que transmite mensajes de fuerza y empoderamiento a las mujeres. La revolución sexual da lugar a música más provocadora que permite a la mujer ser más libre; la canción de Loretta Lynn "The Pill" fue una oda abierta a las maravillas de la anticoncepción.





El feminismo en la música cobra muchas formas a medida que el movimiento de emancipación femenina fluctúa con el correr de las décadas. Pero desde Pat Benatar y Salt-N-Pepa hasta Katy Perry , en cada generación, las jóvenes encuentran fuerza y solidaridad en artistas mujeres que literalmente prestan su voz.





Producido por Dwayne "The Rock" Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz (Seven Bucks Productions) con Maro Chermayeff y Jeff Dupre (Show of Force).





Fuente: Prensa National Geographic