Soda Stereo, entre los 400 más escuchados del mundo en Spotify

Soda Stereo fue el grupo argentino más escuchado en el país y se ubicó en el puesto 345 del ranking anual entre los artistas de la popular plataforma digital Spotify.



La empresa fundada en Suecia comunicó que Abel Pintos, La Beriso, Gustavo Cerati y Las Pastillas del Abuelo ocuparon el segundo, tercero, cuarto y quinto lugares del ranking local respectivamente.



La canción más escuchada de origen argentino a nivel local fue Carnavalintro, de Chano, segundo fue Comerte a besos (con Cande Buasso) de Pijama Party y Crimen, de Gustavo Cerati.



En el ranking general, Ozuna lideró las escuchas, seguido por Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny y Ed Sheeran. A nivel global, fue el británico el que lideró todo el año con el lanzamiento de su álbum Divide.



A su vez, las canciones que más sonaron fueron Despacito, de Luis Fonsi con Daddy Yankee; Me Rehúso, de Danny Ocean; Shape of You, de Ed Sheeran; Felices los 4, de Maluma, y El amante, de Nicky Jam.



Rihanna fue la artista femenina más escuchada, seguida por Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande y Sia.



A pesar del reinado del pop y del reggaetón, los géneros emergentes en Spotify este año fueron melodic power metal y chaotic black metal.