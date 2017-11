Shakira suspendió el inicio de su gira

Faltaba solo un día para que comenzara con El Dorado Worl Tour, sin embargo Shakira se vio obligada a suspender el primer recital de su gira mundial.

La cantante colombiana utilizó su cuenta de Instagram para disculparse con sus fans alemanes, por tener que cancelar el recital que iba a brindar mañana en la ciudad de Colonia.

"A mis amigos en Alemania , durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor. Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de noviembre en Colonia. Tenía muchas ganas de empezar en Alemania el inicio de El Dorado", publicó en una carta que se puede leer tanto en inglés como en español.