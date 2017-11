La cantante argentina María Martha Serra Lima, expresión de la canción romántica con arraigo en diferentes países de Latinoamérica, falleció a los 72 años pero su recuerdo y su impronta se recordarán por siempre.





El Sindicato Argentino de Músicos (Sadem) publicó en su página oficial de Facebook que "Falleció María Marta Serra Lima" y acompañó la información con una fotografía de la cantante.





Referencia popular del bolero, la interprete arrastraba un delicado estado de salud tras ser sometida hace un mes a dos complejas operaciones en la espina dorsal que afectaban su capacidad de movilidad.





Dueña de una extensa trayectoria, Serra Lima logró convertirse en la década del ´80 -claramente el tiempo de su apogeo artístico- en una referencia regional de la canción romántica.





Nació en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1944, y a los 28 años consiguió grabar su primer álbum: "Usted".





La respuesta del público fue inmediata y el álbum alcanzó el disco de oro y prefiguró años de trascendencia pública.





"Mi historia es como la de todos. He pasado malos y buenos momentos, y puedo decir que mi vida no fue perfecta pues me arrepiento por tantos sacrificios que pasé. Luego todo cambió y vinieron los beneficios", expresó la cantante en una de las celebraciones de su trayectoria.





En los últimos tiempos, su delicada salud -agravada por su exceso de peso- y el alejamiento de los escenarios en forma regular, la ubicaron en el centro de la atención mediática sólo por controversiales declaraciones: entre otros temas se pronunció en favor de la pena de muerte y manifestó su rechazo a la homosexualidad.