Sebastián Garay, telonero de Jorge Drexler

En la noche del miércoles, en 30 minutos y con seis canciones, Sebastián Garay tuvo la responsabilidad de introducir a un auditorio Bustelo repleto en lo que iba a ser una noche inolvidable. El show varió por todos los estados anímicos, en un clima distendido y repleto de la energía que sólo Drexler sabe generar. "En enero y febrero me comentaron la idea, pero no se concretó.





"Parece que a Drexler le llegó data, lo que yo había hecho, por donde había andado, y así me llegó la invitación formal de su parte. Fue una real sorpresa, él es un faro para mí, yo lo quiero mucho a Drexler y todo lo que hace es una guía para todos los cantautores, así que para mi ha sido una alegría enorme", comentó Garay en diálogo con Diario UNO.





–Tuvo un gran gesto de subirse al escenario, interrumpirte y pedir silencio para que sigas tocando...

–Eso a mí me dejó helado, no sabía qué hacer porque aparte se subió de repente. Cuando me bajé, me dijo: "Loco, escuché tu disco, me encantó, me encanta cómo escribís las décimas". Eso me sorprendió, porque es un tipo que se preocupa por la persona que va a estar abriéndole el concierto, fue muy cariñoso, muy respetuoso y me sorprendió, me dejó anonadado.

Garay también aprovechó para agradecerle al público mendocino por el afecto y respeto demostrado para con él en la previa del show. "Cuando terminé de tocar, Jorge me propuso hacer con él la última canción que fue Quimera, que la hizo como homenaje a los músicos mendocinos y a mí. Esa energía, sumada a la del público y terminar bailando, fue genial", expresó Sebastián.





–¿Cómo está tu presente profesional?

–Voy a presentar un videoclip con Pablo Montón, de la canción que se llama Vidala del silencio, y estoy armando una gira para finales de agosto, principios de setiembre, en España, Francia, Irlanda, que si todo sale bien y tengo el apoyo con los pasajes y demás voy a poder realizarla completa. Fui en marzo y fue tremendo. Como me quedaron algunos lugares por visitar, vamos en esta segunda parte del año de vuelta. Estoy preparando material nuevo también, voy a lanzar algunos singles por Spotify, voy a trabajar de esa manera, vía plataforma.





–¿Disco en formato físico?

-Creo que no voy a hacer esta vez, va a ser todo vía digital, aprovechando las redes sociales y el alcance que tienen las mismas. Quiero trabajar de otra manera.