Se conoció una nueva canción de Tom Petty

'Keep a Little Soul' de Tom Petty, es el tema que avanza su nuevo recopilatorio con material inédito





La muerte de Tom Petty el pasado mes de octubre a los 66 años, debido a un fallo cardíaco que no logró superar, dejó huérfanos a los fans del rock americano, debido a la influencia que en las últimas décadas han ejercido Tom Petty junto a su banda The Heartbreakers gracias a discos como 'Full Moon Fever'.





Meses después del fallecimiento de Petty, su familia anunció el lanzamiento de un nuevo álbum inédito del músico que saldrá al mercado mundial el próximo 28 de septiembre. Se titulará 'An American Treasure' y se compone de 60 canciones repartidas en cuatro CDs que proceden de varias épocas en la carrera del artista, desde sus inicios hasta sus últimos trabajos, y se extraen de conciertos y material grabado en el estudio.





El primer avance de ' An American Treasure' es 'Keep A Little Soul', un descarte del álbum de Petty de 1982 'Long After Dark'.