A dos días de haber ganado el Grammy en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino 2018 por su disco "Jazz Tango", el pianista argentino Pablo Ziegler todavía se muestra sorprendido por haber recibido el prestigioso premio.





"Es una categoría muy pesada, entran todos los grandes", reconoció. A los 73 años, el músico comentó en diálogo con Radio Télam que al enterarse de la nominación se preguntó a sí mismo "¿cómo voy a hacer para ganar con estos?", en referencia a los otros postulados, con nombres de la talla de Antonio Adolfo (por su disco "Hybrido - From Rio To Wayne Shorter"), Jane Bunnett & Maqueque ("Oddara"), Anat Cohen & Marcello Gonçalves ("Outra Coisa - The Music Of Moacir Santos") y Miguel Zenón ("Típico").





En lo que fue la edición número 60 de los premios otorgados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, Ziegler expresó que "más allá de que me toque a mí, se abre una puerta para nuestra música en los Grammy".





Radicado en Nueva York, quien fuera pianista de Ástor Piazzolla entre 1978 y 1989 agregó que "siempre en mis arreglos está incluida la improvisación, todos mis músicos han desarrollado un estilo que tiene que ver con la música nuestra, que no es tan jazzística".





"Eso lo aprendí con Ástor, que me dijo 'metete a improvisar, pero dentro del estilo nuestro', y eso fue lo que me ha dado una identidad", sostuvo.





Ziegler ya contaba con 5 nominaciones previas al Grammy Latino, y con su consagración en la vidriera grande de la escena norteamericana celebró que "esa puerta queda abierta para todos los chicos que están trabajando en Buenos Aires , que quieran recorrer este camino que Ástor y yo de alguna manera fuimos abriendo hacia el futuro".





"Lo bueno es que, a través mío, el nombre de la Argentina esté efervescente otra vez", concluyó.