Romeo Santos y su regreso a los escenarios

A casi dos años y medio de su última gira, Romeo Santos contaba que estaba "ansioso" de volver a compartir con su público en el escenario.





El astro de la bachata comenzó el jueves la gira mundial de "Golden", su tercer álbum en solitario tras su salida del grupo Aventura, con tres conciertos completamente vendidos en el Madison Square Garden. La gira incluye paradas en Chicago, Toronto, Montreal, Boston, Miami, Atlanta, Dallas, Los Ángeles y San Diego, entre otras ciudades, antes de continuar por Europa y después Latinoamérica.





"Siento emoción de ver la reacción del público con esta producción y también el repertorio, pues tiene los clásicos de Aventura, las canciones más sobresalientes de (sus discos solista 'Fórmula,) Vol. 1' y 'Vol. 2' y 'Golden'", dijo Santos en una entrevista reciente con la agencia The Associated Press en su natal Nueva York.





Además de interpretar éxitos como "Imitadora", "Bella y sensual" y "Propuesta indecente", Santos utilizó un escenario innovador diseñado por Bruce Rodgers, conocido por su trabajo con Lady Gaga , Beyonce y Jay Z, entre otras superestrellas.





"Estoy súper feliz porque tenemos una nueva producción que yo entiendo que es la más completa hasta ahora. Hablo de luces, de cosas que no quiero revelar", dijo el cantautor. "Quiero que la gente se lleve la sorpresa, pero es un show en el que casi todo es refrescante, diferente".





Acotó que no dejará de lado lo que siempre le ha dado resultado durante sus presentaciones en vivo: "la interacción con el público, compartir con los fanáticos en el escenario".





La semana pasada Santos encabezó la lista de canciones latinas más reproducidas en Estados Unidos a través de Apple Music con el remix de "El farsante" de Ozuna, a quien ya había tenido como invitado en su disco "Golden", en el tema "Sobredosis".





"Es un chico muy talentoso al que admiro mucho y respeto", dijo sobre el reggaetonero puertorriqueño, quien se ha convertido en toda una sensación el último año. "Esta colaboración en 'El farsante' (surgió cuando) le comenté que me encantaba el tema y él me dijo '¿quieres hacer el remix?'. Ni siquiera lo pensé, porque me encanta el tema y nunca había hecho un remix, así que dije 'bueno, ¡vamos a hacerlo!'. Y me encantó el intercambio porque yo lo llevé al mundo de la bachata y él me llevó al (Latin) trap".





El video de "Sobredosis" salió el miércoles, el Día de los Enamorados, que Santos dijo que pasaría ensayando.





Romeo Santos - Sobredosis (Official Video) ft. Ozuna



También la semana pasada, Santos resultó finalista a los Premios Billboard de la Música Latina, con cinco menciones en cuatro categorías: "Top Latin Albums" artista del año, masculino; canción tropical del año, por partida doble (con "Héroe favorito" e "Imitadora"); artista tropical del año, solista; y álbum tropical del año ("Golden").





Con 18 cortes que incluyen dos descargas contra los "haters", su primer reggaetón en más de una década y colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra ("Carmín"), Ozuna ("Sobredosis"), y Nicky Jam y Daddy Yankee ("Bella y sensual"), "Golden" salió a la venta en julio del año pasado.





El álbum, que fusiona la bachata dominicana con otros géneros y presenta letras cargadas de sensualidad, también incluye una bachata tradicional ("Doble filo"), un homenaje a la música jíbara puertorriqueña ("Ay bendito"), una historia de infidelidad contada en dos canciones, una desde la perspectiva del amante y otra desde la perspectiva del marido ("El papel Part 1" y "El papel Part 2"); un irreverente dueto con Jessie Reyes ("Un vuelo a la") y un emotivo consejo de un padre sobreprotector a una hija enamorada de la persona incorrecta ("Reina de papi").





"Es de lejos mi disco más completo hasta el momento", dijo el cantante a la AP en aquel entonces sobre la producción, que además ofrece otros matices de su característica voz y mezcla en muchos temas inglés y español.





Tras su recorrido por Estados Unidos y Canadá, Santos continuará su gira por Europa, con más de una docena de presentaciones, y eventualmente llegará a países de Latinoamérica que incluyen México y República Dominicana.