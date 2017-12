Rod Stewart brindará un show íntimo en la Argentina

Sin embargo, para quienes quieran verlo a Rod en un contexto de mayor intimidad, Fenix Entertainment Group anunció que el músico también será la figura central de una irresistible gala.





Rod Stewart: Exclusive Night Dinner Gala, que contará con una recepción, una cena con los mejores platos y, como frutilla del postre, un show íntimo del legendario Rod. Asimismo, habrá valet parking, ingreso VIP, un DJ en la apertura y un cocktail con los mejores tragos. Las entradas saldrán a la venta próximamente. El próximo 14 de Febrero se realizará la denominadaque contará con una recepción, una cena con los mejores platos y, como frutilla del postre, un show íntimo del legendario Rod. Asimismo, habrá valet parking, ingreso VIP, un DJ en la apertura y un cocktail con los mejores tragos. Las entradas saldrán a la venta próximamente.

Rod Stewart se presentará el año próximo en nuestro país, más precisamente el 16 de febrero en el estadio GEBA. El artista británico viene de compartir una gira junto a Cindy Lauper por los Estados Unidos y también realizó una serie de shows en el Caesar's Palace de Las Vegas, donde interpretó sus inoxidables hits "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy", "Forever Young" y "You're in My Heart", entre muchos otros.