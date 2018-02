Ricky Martin estrena video con Wisin & Yandel

El cantante Ricky Martin aprovechó su primera presentación en el "Emirates Airlines Dubai Jazz Festival" para estrenar el sencillo "Fiebre", en el que colabora el dúo reguetonero Wisin & Yandel.





El artista se presentó hoy en este festival, que se llevó a cabo en el Dubái Media City Amphiteatre, y desde allí, en una transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook, introdujo el vídeo dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez. Se grabó en Puerto Vallarta, México.





Terminado este compromiso, el intérprete retomará los ensayos para regresar a Las Vegas donde presentará su residencia "All In" en el Park Theatre at Montecarlo Hotel & Casino durante los meses de marzo y junio.