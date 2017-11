Reeditarán la banda sonora de "El Guardaespalda"

Con motivo del 25 cumpleaños del filme "El guardaespaldas", el 17 de noviembre lanzarán en Estados Unidos el disco "Whitney Houston-I Wish You Love: More From The Bodyguard", una reedición de la banda sonora de la película que incluye material inédito vinculado a ésta y a la gira "The Bodyguard Tour".





Según informó Sony Music, destacan en el álbum una mezcla alternativa del hit "I Will Always Love You" -con una introducción hablada de Houston en el papel de Rachel Marron-, una versión a capela de "Jesus Loves Me", que ha permanecido inédita hasta la fecha, y una grabación de "Run To You", durante la famosa gira de 1993-1995 de la artista.

Whitney Houston - I Will Always Love You



Publicado el 17 de noviembre de 1992, "The Bodyguard: Original Soundtrack Album" fue el primer disco que, según verificó SoundScan, vendió más de un millón de copias en una sola semana, informó DPA.





Además, el disco ganó el Grammy al Álbum del Año y, con más de 45 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, es la banda sonora más exitosa todos los tiempos.





El drama romántico "El guardaespaldas", coprotagonizado por Kevin Costner, supuso el debut de Whitney Houston, como actriz, y se estrenó mundialmente el 25 de noviembre de 1992.





Fallecida el 11 de febrero de 2012, Houston fue una de las cantantes más galardonadas de todas las épocas y una de las de mayores ventas, con más de 170 millones de álbumes, sencillos y videos.