Quincy Jones cuestionó el talento de los Beatles y Michael Jackson

El legendario productor Quincy Jones habló de varios temas con declaraciones polémicas en una extensa entrevista con Vulture.

La entrevista fue de temas ligeros, como la astrología (él es de piscis) y su relación con Ivanka Trump, a por qué las relaciones raciales y el feminismo son momentos imperativos en este momento.

Jones entregó varias observaciones sobre la industria musical (a saber, eso que no existe más), pero es optimista acerca de artistas como Bruno Mars, Chance the Rapper, Kendrick Lamar, Sam Smith y Mark Ronson, el ganador de 28 premios Grammy dio infinidad de declaraciones polémicas sobre leyendas con las que ha trabajado en su carrera, de Michael Jackson a los Beatles.

A continuación, los highlights de la entrevista:

"El robó un montón de canciones", dijo Jones, mencionando "State of Independence" de Donna Summer, del que, según él, Jackson robó el riff para su hit "Billie Jean". "El era tan maquiavélico como podía serlo. Codicioso, un hombre muy codicioso", dijo Jones. También agregó que solía "matar" a Jackson por sus cirugías plásticas, diciendo que usar el vitiligo como una justificación era "pura mierda" de la estrella pop.

"Paul fue el peor bajista que escuché en mi vida. ¿Y Ringo? No me hagas hablar de eso", dijo Jones, y definió a la banda como "cuatro hijos de puta que no sabían tocar". El productor destacó a Ringo Starr, con el que trabajó en su álbum solista. "Recuerdo una vez. Ringo se tomó tres horas para arreglar un compás de 4/4 en una canción. No lo podía lograr. Le dije: 'Hermano, ¿por qué no te vas a tomar una cerveza, comer algo y tomarte una hora y media para relajarte un poco?'. Lo hizo, y ahí llamamos a Ronnie Verrell, un baterista de jazz. Ronnie llegó y en 15 minutos la rompió. Ringo regresó y le dijo a George Martin: '¿Podés poner esa parte de nuevo para que la escuche una vez más?' George lo hizo y Ringo comentó 'eso no suena tan mal', y yo le respondí: 'Sí, porque no sos vos'. Sin embargo, es un gran pibe."

"No creo que ella se presente para presidente. No tiene las habilidades para eso. Si no fuiste gobernador de un estado o CEO de una compañía o tuviste un alto rango militar, no sabés cómo liderar a las personas", señaló Jones, que tiene una relación con la figura poderosa de la televisión. Dicho eso, agregó que el presidente Trump no lo impresiona. "El no sabe una mierda. Cualquier persona que realmente sepa sobre liderazgo tendría tanta gente en contra como él. Es un completo idiota."

"Esto lo vengo viendo hace mucho tiempo. Desde los 30 hasta ahora", dijo Jones. "Tenemos un largo camino recorrido, pero todavía queda uno más largo por recorrer. El sur siempre estuvo jodido, pero entendés dónde estás parado. El racismo en el norte está encubierto. Nunca sabés de dónde puede llegar." El magnate musical que el mundo está "en su peor momento" sobre ese tema, pero que es alentador ver a las personas tratando de resolver grandes problemas. "Feminismo: las mujeres están diciendo que no van a soportar nunca más muchas cosas que pasan. Racismo: las personas lo están combatiendo", explicó. "Dios está empujando las cosas malas en nuestra cara para que la gente reaccione."

"El era el hijo de puta más encantador que podías conocer", dijo Jones. "Tuvo sexo con cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! Se ha cogido hasta a un buzón. James Baldwin. Richard Pryor. Marvin Gaye."

El negocio musical está flojo, dijo Jones denunció la falta de innovación que afecta a diferentes géneros. "Esa es la verdad acerca del rap, es el mismo fraseo sonando una y otra vez todo el tiempo", aseguró, y agregó que el pop también sufre la falta de originalidad. "Es loops, beats y hooks. Ni el mejor cantante del mundo puede salvar una mala canción. Aprendí eso hace 50 años, y fue la mejor lección que aprendí en toda mi vida como productor." Igualmente, mencionó a Bruno Mars, Chance the Rapper, Kendrick Lamar, Sam Smith y Mark Ronson como los músicos que lo emocionan.Fuente: Rolling Stones