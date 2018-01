"Quiero que la gente cante mis canciones y necesite escucharlas"

El cantante, músico y compositor mendocino Marcelo Fernández, vocalista de Industria Argentina, se presentó como solista, en el Festival de La Paz y el Canto de Cuyo, en La Paz.



El artistas subió a este escenario festivalero por primera vez como solista y estuvo acompañado por Iban Mateo (Batería), Javier Guajardo (Bajo), Gabriel Fernando Álvarez (Teclados y coros) y Juan Pedro Morel (Guitarras y coros).



En esta entrevista con Diario UNO recordó parte de su carrera y nos contó los planes para este año, en el que pretende terminar su segundo material discográfico.



–¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música?

–Mi primer recuerdo musical se sitúa a mis cortos cuatro años de edad, cuando mi viejo (el muy conocido Juan José Fernández Pi-Pío) compró un órgano electrónico doble teclado para su uso personal. Inmediatamente me subí como pude a la banqueta y comencé a tocar canciones simples como el Feliz cumpleaños y Carozo y Narizota. Él componía canciones desde que estaba en la panza de mi mamá. Crecí rodeado de música, mi viejo cantaba y componía con su guitarra en todo momento y en cada rincón que se le permitiese. En algún tiempo hizo teatro y era uno de los integrantes de los Tíos Bochincheros, conjunto infantil que la rompió en los '80. Hasta tuvieron su propio programa de TV, yo los ayudaba con el vestuario, el manejo de luces y hasta para cobrar la entrada en la puerta del teatro... ¡Qué buenos recuerdos!



–¿Formaste parte de los Niños Cantores de Mendoza y luego acompañaste a Fabiana Bravo?

–Como a los 11 años de edad entré al Coro de Niños Cantores de Mendoza ya que, según mis maestras del cole y compañeros, cantaba muy bien, fantástico, era la estrella de los actos del colegio Murialdo. A los 14 formé parte de las bandas de rock Claxon y El Espectro, siempre como tecladista, tocábamos temas propios y no me animaba a entonar un coro, ni siquiera media estrofa. Acompañaba en la iglesia con mi órgano a papá mientras cantaba el Ave María y a Fabiana Bravo en sus comienzos. Mientras tanto seguía en la universidad de música como estudiante de piano y órgano.



–Mucho tiempo fuiste la cara del supermercado Metro. ¿Cómo fue esa experiencia?

–El gerente de uno de los supermercados Metro me vio una noche e inmediatamente tuvo la iniciativa de hacer algo así en todas las sucursales. La idea prendió inmediatamente y así fue como me transformé en El Chico del Metro, fui la cara del súper por un tiempo aproximado de dos o tres años. Hacía publicidades, sorteos, pasé a ser el conductor del programa Subí que te llevo los sábados al medio día, con muy buena aceptación entre los menducos y hasta tuve la suerte de ser invitado a conducir una repetición de nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia en el Frank Romero Day, justo el día del nacimiento de Valentina, la mayor de mis bebes.



–¿Cómo aparece Pepe Gudiño en tu vida?

–Un día, volviendo al show entre góndolas de supermercado mientras balbuceaba la canción Penélope un domingo con cara de trasnochado, apareció un anciano que era algo así como el Señor Miyagi de Karate Kid e insistió en enseñarme a cantar porque aseguraba ver condiciones en mí, ya que era ex-profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, violinista y cantante: el Maestro José Pepe Gudiño. Me invitó a su humilde casita donde el piano era la vedette de la añeja propiedad e insistió en vocalizarme. Desde ese día, entre escalas y poesías, Pepe empezó a sacar muy lentamente de mí lo que estaba escondido y maltratado en el fondo de mi alma, con la paciencia que lo caracteriza y siempre con una sonrisa logró que cantara.



–¿Cuándo creas la banda Industria Argentina?

–Emprendí un proyecto musical llamado Industria Argentina donde solo se harían canciones covers para tocar en fiestas y eventos. Nos fue muy bien, de hecho hace unos 20 años que estamos con mi fiel amigo y ex compañero del primario Pedro. Me fui rodeando de profesionales en el tema y formé JMF Producciones, una empresa dedicada íntegramente a la realización de eventos.



–¿Qué nos podés contar de tu disco?

–Tengo solamente un disco producido completo. Lo que sí tengo es muchas canciones comerciales. Este primer disco se llama Desde lo Alto y hacerlo me llevó más de dos años. Lo terminé en el 2015 con mi productor Gabriel Fernando Álvarez. Todo nació desde el fondo de mí ser, por eso le tengo mucho cariño y se siente como un hijo más. Tengo a María Pía, Valentina y este disco (risas). Actualmente comienzo a preparar el segundo, y la verdad voy muy tranquilo, porque las obligaciones familiares no me permiten hacerlo tan veloz.



–De los años que llevas con la música: ¿en qué parte del camino sentís que estas?

–Lo que he venido logrando hasta ahora: mi disco, las presentaciones, cantar con Lerner, todo esto es espectacular. Yo creo que estoy en un momento muy importante de mi carrera, donde se está conociendo mi música y la gente la está aceptando, creo que voy por el buen camino.



–¿Has participado en festivales de verano antes?

–Sí, he participado siempre en varios pero con la banda Industria Argentina, es muy fácil hacerlo con los covers porque la gente te sigue rápidamente. Pero cantar mis canciones en un festival de verano esta es la primera vez, por eso estoy muy entusiasmado.



–¿Cuál será tu recorrido en este verano 2018?

–Me gustaría hacer una gira corta, no interminable. Sí me gustaría irme con la banda y recorrer distintos lugares, eso es lo que realmente ansío pero creo que es una etapa de trabajar en la base, en que me conozcan en Mendoza, y quiero poder subirme a un escenario y estar a la altura de los mejores. Sin dudas eso lleva muchísimo trabajo por eso el plan principal es tratar de terminar el segundo disco. El nivel en el que lo estoy trabajando es muy alto y eso lleva un largo tiempo. Otra cosa que me encantaría es poder viajar a Chile para hacer conocer mi música en ese país y recorrer otros escenarios y conocer otros productores.



–¿Sentís que Mendoza te valora como artista, con tanta trayectoria?

–Yo creo que sí, las personas y las instituciones. Yo soy muy conocido por Industria Argentina ya que llevamos 20 años con la banda y la verdad es que trabajamos muchísimo. Como Marcelo Fernández solista llevo muy poco, sólo cinco años. Aun así la gente y las municipalidades van conociendo este nuevo trabajo y me van llamando. La verdad es que me gustaría que nos apoyen un poco más desde el gobierno porque creo que es la única manera de que la gente nos conozca, que nos ayuden a estar presentes en los diferentes escenarios.



–¿Qué sueño te queda por cumplir?

–Me queda un sueño, pero este sí que es un sueño porque es muy difícil y no lo voy a sacar de mi cabeza. Quiero que la gente las conozca y necesite escuchar mis canciones, que cuando toque en algún lugar vaya mucha gente. Un estadio llenito de gente que vaya a escuchar mis canciones.



–¿Cómo te definís?

–Soy una persona simple, familiera y comprometida con la sociedad.



–¿Cuáles son las mejores cosas que la música te regaló?

–Sin dudas la música en todo este tiempo me ha regalado muchos amigos. Es un arte que llega al alma y hace que las cosas sean muy sencillas. Me ha puesto en el camino muchos artistas con los que comparto canciones hermosas. Mi guitarrista, que nos conocemos desde los cinco años, Juan Pedro Morel, es uno de mis mejores amigos y lo adoro. Esto es lo mejor lo que me regala la música diariamente.