Premios Gardel: todos los nominados

La edición 2018 de los Premios Carlos Gardel a la música se entregarán hoy, a las 22, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires. La televisación será a través de la TV Pública (canal 20 de Supercanal digital).

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) anunció que la ceremonia tendrá una primera etapa en el Sala Argentina y la segunda en la Sinfónica del CCK.





En el centro de la escena de las nominaciones quedaron Charly García y Luciano Pereyra, disímiles artistas, casi imposibles de comparar, en una confrontación que es propia de un premio bajo criterios industriales.





García, dueño de una obra esencial de la música argentina, compite en los rubros producción del año, mejor álbum artista masculino de rock, canción del año, álbum del año, mejor diseño de portada, mejor video clip e ingeniería de grabación.





El ex folclorista Luciano Pereyra lo hace en álbum del año, canción del año, mejor video clip, mejor álbum artista masculino pop, mejor diseño de portada, producción del año e ingeniería de grabación.





El cantante pop Axel , con cuatro nominaciones, y Soda Stereo, con tres, también lograron un importante reconocimiento de los actores del universo de la música. Otros artistas como Fito Páez, Teresa Parodi, Los Fabulosos Cadillacs, Sandra Mihanovich, Los Pericos, Miranda!, Dante Spinetta, Florencia Paz, Jimena Barón y Huevo obtuvieron, cada uno, dos nominaciones.





Los Premios Gardel se realizan desde hace veinte años y culminan con la entrega del Gardel de Oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charly García y Gustavo Cerati. Abel Pintos lo ganó en la edición 2017.





Los nominados





Álbum del año

Charly García. Random

Luciano Pereyra. La vida al viento

Axel. Ser



Canción del año

Luciano Pereyra. Como tú

Charly García. Lluvia

Axel. Aire

Dante Spinetta. Mi vida

Teresa Parodi. La lucha



Mejor álbum artista canción testimonial y de autor

Víctor Heredia. 50 en vuelo, capítulos 1 y 2

Gustavo Santaolalla. Raconto

Jairo y Juan Carlos Baglietto. Teatro Ópera 2017



Mejor álbum artista de cuarteto

Ulises Bueno. Creo

Naty Medina. Yo

Carlitos Rolán. Con el alma



Mejor álbum artista femenina de folclore

La Bruja Salguero. Norte

Lorena Astudillo. El Cuchi de Cámara

Florencia Paz. Despertar



Mejor álbum artista femenina de rock

Fabiana Cantilo. Proyecto 33

Valeria Lynch. Extraña dama del rock

Adriana Varela. Avellaneda



Mejor álbum artista femenina de tango

Amelita Baltar con la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Amelita Baltar sinfónica

María Graña y Pablo Estigarribia. María y Pablo

María José Demare. Demare x Demare



Mejor álbum artista femenina pop

Julia Zenko. Nosotras

Jimena Barón. La tonta

Silvina Moreno. Sofá

Mejor álbum artista femenina tropical

Karina. Mujeres

Dalila. Solo un momento

Rocío Quiroz. Sobreviviendo



Mejor álbum artista masculino de folclore

Sergio Galleguillo. Fiesta chayera

Julio Lacarra. Ronda

Mono Banegas. Reminiscencia



Mejor álbum artista masculino de rock

Charly García. Random

Fito Páez. La ciudad liberada

Richard Coleman. F-Á-C-I-L



Mejor álbum artista masculino de tango

Omar Mollo. Rescatados

Cacho Castaña. Concierto inolvidable, Cacho y sus amigos sinfónico

Cucuza y Tango Bardo. Cucuza Tango Bardo



Mejor álbum artista masculino pop

Luciano Pereyra. La vida al viento

Axel. Ser

Bambi. El encuentro

Dani Umpi. Lechiguanas



Mejor álbum artista masculino tropical

Daniel Agostini. Parte de tu vida

El Pepo. Pasión de multitudes

Antonio Ríos con Diego Ríos. Éxitos de oro



Mejor álbum artista romántico - melódico

Jorge Rojas. Sinfónico en vivo

Dany Martin. Un tipo como yo

Los Iracundos. Apago la luz y llegan los recuerdos



Mejor álbum banda de sonido de cine/televisión

Artistas varios. Charco, canciones del Río de la Plata

Diego Mizrahi. Bandas de sonido de TV vol. 3

Ernesto Snajer. Notas de paso



Mejor álbum conceptual

Soda Stereo. Séptimo día

Juana Molina. Halo

Sandra Mihanovich. 40 años de música



Mejor álbum de Chamamé

Los Nuñez. 3 fronteras

Las Hermanas Vera. Ha' Etéva

Pancho Escalada y Pastor Luna. Mano a mano



Mejor álbum de Jazz

Lucio Balduini. El bosque brillante

Adrian Iaies, Juan Manuel Bayón y Bruno Varela. La casa de un pianista de jazz

Adrián Iaies y Mariano Loiacono. Nikli Song



Mejor álbum de música clásica

Leo Sujatovich y Orquesta de cuerdas. Las ilusiones argentinas

Gabo Ferro. Ese grito es todavía un grito de amor

Bruno Lobianco. Solo Set



Mejor álbum de reggae y música urbana

Los Pericos. 3000 vivos

Miss Bolivia. Pantera

Dancing Mood. On the good road



Mejor álbum folclore alternativo

Teresa Parodi. Todo lo que tengo

Franco Luciani. Anda en el aire

La Charo. La Charo



Mejor álbum grupo de cuarteto

Banda XXI. Ahora y siempre

Tru-la-lá. Eterno

Vanguardia. Quality Espacio



Mejor álbum grupo de folclore

Los Tekis. Pachakuti

Los Carabajal. Los Carabajal - 50 años en vivo

Los Rojas. Folclore



Mejor álbum grupo de rock

Babasónicos. Repuesto de fe

Los Fabulosos Cadillacs. En Vivo en The Theater at Madison Square Garden

Litto Nebbia y Pez. Rodar



Mejor álbum grupo pop

Miranda!. Fuerte

Indios. Asfalto

Turf. Odisea



Mejor álbum grupo tropical

Los Palmeras. 45 años

Mala Fama. Lo peor, live edition

Los Lirios de Santa Fe. A punto de estallar, en vivo



Mejor álbum infantil

Luis Pescetti. Queridos

Tonolec. Mitai, cantos nativos infantiles

Soy Luna. La vida es un sueño



Mejor álbum instrumental - fusión Escalandrum. Sesiones ION

Nahuel Pennisi. Feliz

Patricia Sosa y Chucho Valdés. Once (Concierto para dos)



Mejor álbum nuevo artista de folclore

Florencia Paz. Despertar

Don Olimpio. Dueño no tengo

Belén Herrera. Tucumana



Mejor álbum nuevo artista de rock

Huevo. No todos eren como ti

Rocco Posca. Niños del universo

Joystick. Mil razones para no dormir



Mejor álbum nuevo artista pop

Jimena Barón. La tonta

Karen Britos. Música del alma

La Doble V. Que la cuenten como quieran



Mejor álbum rock/pop alternativo

Dante Spinetta. Puñal

Usted Señálemelo. II

Huevo. No todos eren como ti



Mejor diseño de portada

Charly García. Random

Luciano Pereyra - La vida al viento

Fito Páez. La ciudad liberada

Miranda!. Fuerte



Mejor videoclip

Charly García. Lluvia

Luciano Pereyra. Es mi culpa

Octafonic.Rain



Producción del año

Charly García. Random

Luciano Pereyra. La vida al viento

Soda Stereo. Séptimo día