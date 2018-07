¿Podrá The Chainsmokers repetir el éxito con su nuevo track?

Los chicos de "The Chainsmokers" presentaron un nuevo single llamado Side Effects hace unas horas. La canción cuenta con la participación de la cantante y compositora Emily Warren y se espera que sea la primera prueba de fuego, de lo que será su próximo material de estudio, que se lanzaría este año.





Luego de sonar en todo el globo con sus anteriores hits, "Paris" y "Something just like this", ahora el dúo de djs y productores norteamericanos buscará repetir la hazaña con este reciente track:





Side Effects, The Chainsmokers feat Emily Warren.