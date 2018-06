Pimpinela de festejo

Los dueños de éxitos legendarios como Olvídame y pega la vuelta y A esa están celebrando sus 35 años en el escenario con una gira nacional e internacional: "Hermanos, la verdadera historia".





En diálogo con Escenario, el hombre del dúo que compone con su hermana Lucía, Joaquín Galán, nos contó del espectáculo que brindarán hoy, a las 21.30, en el Stadium Arena Maipú.





–¿Hace cuánto que no visitan Mendoza?

–En el 2016, hace dos años, estuvimos presentando el último álbum Son todos iguales, en el Arena Maipú. Estamos con ganas de presentar el nuevo espectáculo.





–¿Qué tiene este show de diferente de los demás para no perdérselo?

–Es un show totalmente diferente, basado en el libro que el año pasado sacó editorial Planeta: Hermanos,la verdadera historia, que cuenta nuestra vida profesional y personal. Es una biografía autorizada, contada por nosotros cada uno por separado. Lucía cómo vivió su infancia, su historia en esta familia de inmigrantes españoles que tenemos nosotros. Por otro lado yo con mi historia. Fue un libro muy interesante hacerlo y el espectáculo nuevo está de alguna forma basado en esto. Contamos parte de nuestra historia, cosas que no habíamos contado nunca antes, esto se va reflejando en pantallas con imágenes de viajes, momentos buenos y malos de nuestra carrera y vida personal. Luego cantamos un montón de canciones que los que nos siguen las saben pero que habitualmente no las hacemos, y que acompañan a esos relatos. Por supuesto los éxitos que la gente pide no faltarán. Es un show íntimo en donde nos abrimos al público con cosas que jamás mostramos.





–¿En qué momento de tu vida profesional te encontrás?

–En un momento de mucha tranquilidad en cuanto a ya no estar dependiendo de tener un éxito o tema en la radio, ese tipo de cosas que cuando empezamos la carrera, en los años '80 y '90 era importantísimo el estar con material nuevo constante. Ahora grabamos temas cuando tenemos cosas para decir, hacemos las giras a los lugares que realmente nos apetecen. Desde hace 10 o 15 años somos más autónomos en el sentido de poder tomar decisiones en base a nuestros deseos que a la obligación que a veces imponen las discográficas.





–Se dedican más a disfrutar...

–Sí, a cosechar el cariño de la gente que sigue estando o que sigue pasando nuestra música de generación en generación, de padres a hijos y por eso podemos mantenernos desde hace 35 años y gracias también a los difusores de Pimpinela que fue la familia.





–Hablando de las generaciones... ¿De chico hacías covers de los Beatles?

(Risas) –Sí, empecé como muchos en la música en la década de los '60, gracias a ellos. Mi pasión por la música empezó en la tradición familiar. En nuestra familia todos son españoles, padres, tíos, eran amantes de la música, el canto, el baile; Lucía y yo fuimos criados en ese ambiente. Sin duda esto nos fue influenciando a los dos, de una manera distinta y luego el detonante para decidir hacer música fue lo que provocó en mi cabeza los Beatles y esas canciones. Eso me llamó la atención y me hizo considerar que me podría dedicar de lleno a ella.





–¿Te imaginás dedicarte a la música sin Lucía, en modo solista?

–No, nunca nos imaginamos eso. Creo que fuimos consecuencia de ser hermanos, no sé si no hubiéramos sido hermanos si hubiésemos hecho el dúo, no lo sé. Sí sé que lo hicimos porque nuestra madre nos insistía mucho para que cantáramos juntos y yo siempre me acuerdo que le decía que esperara, que si no encontraba algún tipo de canción que nos entusiasmara no tenía sentido. Finalmente después de tanta insistencia de ella encontré esto como compositor y mis ganas de hacer cosas distintas mezcladas a la pasión de Lucía por la actuación y el teatro. Así se armó Pimpinela. Nunca consideramos cantar como solistas ninguno de los dos porque dentro del dúo pudimos cubrir todos los aspectos, Lucía canta sola, otras yo; nunca se nos pasó por la cabeza semejante cosa.





–El valor de la familia inculcado por tu madre lo han reflejado en el Hogar Pimpinela para la niñez...

–Sí, ahora en julio va a cumplir 22 años; desde que lo fundamos han pasado más de 500 chicos por el hogar. La capacidad siempre es de 25, pero se van renovando permanentemente, porque logramos que vuelvan a sus familias biológicas o adoptivas, ese es el mecanismo.





–¿Cómo sigue el futuro de Pimpinela?

–Este es un año de muchas giras por el exterior, porque tampoco queremos abandonar a nuestros amigos de Estados Unidos, México, España, así que en esta segunda mitad del año vamos a hacer una gira por esos lugares, festejando nuestros 35 años. También estamos componiendo, preparando próximos singles a partir de octubre con canciones nuevas que estamos haciendo, reflejando un poquito en ellas el lío cotidiano. Cuando ya tengamos 10 o 12 temas pensaremos en el disco, pero por ahora estamos componiendo y grabando para que en octubre salga el primer single.