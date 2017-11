Phil Selway: "Más allá de Radiohead, soy una persona ambiciosa"

El baterista de Radiohead, Phil Selway, que acaba de sacar el tercer disco de su carrera solista, "Let Me Go", se calificó como un músico "ambicioso" y comentó a Télam que no ve "lejano" el regreso del quinteto de Oxford a Argentina.





"Me encantaría tocar mi material allá porque cuando fuimos con Radiohead (2009) fue increíble, pero no tengo planes todavía. Sin embargo, espero que podamos volver con la banda pronto. Y es algo que no creo que sea tan lejano", comentó sin querer dar más detalles.





Con respecto a su disco, sostuvo: "Más allá de Radiohead, soy una persona muy ambiciosa. Así que además de la banda y de mi proyecto solista, me metí en este álbum que sentía muy lejano. Tuve que aprender mucho".





Es que "Let Me Go" no es un disco como el que acostumbra a sacar con sus amigos de Oxford ni tampoco como sus dos anteriores: "Familial", de 2010, y "Weatherhouse", de 2014.





Philip Selway Let Me Go





Esta tercera aparición solista, en realidad, es la banda de sonido de la película homónima al álbum, por lo cual se alejó de la clásica composición de canciones para adentrarse al ambiente y al concepto de la imagen.





"Logré escribir la música con el espíritu de la película y reflejar su tono. Y no era que podía grabar canciones de 20 segundos, tuve que trabajar también en hacer piezas más largas", señaló Selway desde Londres.





Mucho piano y cuerdas es lo que utilizó para esta placa, muy lejos de los sintetizadores que acostumbra tanto en su banda como en los discos anteriores.





"Soy muy curioso, entonces pruebo de todo. No lo puedo evitar", sostuvo el músico entre risas.





"La película -agregó- tiene mucho contenido emocional, trata mucho los fantasmas de las personas y qué pasaba en los campos de concentración, así que la música tenía que ser apropiada y captar ese sentimiento".