Pau Donés dice que su enfermedad "está dormida"

El músico Pau Donés ha terminado su tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en el año 2015 y tras su batalla el cantante continúa con mucha fortaleza.





A Pau le diagnosticaran cáncer de colon y metástasis en el hígado, pero ahora el vocalista de Jarabe de Palo llegó a Quito para celebrar los 20 años de carrera del grupo JarabeDePalo y su cumpleaños número 50.





"El cáncer está siendo como una anécdota más, algo poco importante". Donés relativiza así la gravedad de la enfermedad comparándolo con el trágico fallecimiento de su madre, que se suicidó cuando él era adolescente.





Aprender a vivir con el cáncer es algo que no todas las personas saben pero el cantante dio su fórmula: "No tengo tumores, los marcadores tumorales también están a cero, que eso en cáncer quiere decir que, aunque tenemos la enfermedad, porque el cáncer es algo que no se cura, la enfermedad está dormida".





El artista se toma cada día como un reto: "No me gusta pelearme con nada ni con nadie, sino convivir y llevar la vida lo más normal posible".