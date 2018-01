Para un productor argentino "no es imposible ganar un Grammy"

El productor argentino Eduardo Bergallo, integrante de la Academia Latina de Grabación, dijo que "no es imposible ganar un Grammy " para un artista latino, luego de la la entrega de los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.





El ingeniero de grabación -reconocido por su trabajo junto a Soda Stereo, Gustavo Cerati Rata Blanca, Mercedes Sosa o Shakira , entre otros- explicó a Radio Telam el proceso de selección y participación para que los artistas latinoamericanos puedan aspirar a los renombrados premios.





"Como latinos nosotros podemos participar en los dos, obviamente en los Grammy Latinos, pero la academia americana tiene como cinco categorías que son latinas, la condición es que tienen que estar cantadas en castellano", describió.





En este sentido remarcó que no sólo hay que prestar atención a las categorías más populares, y aclaró que Pablo Ziegler (ganador del Grammy en la categoría Mejor Album de Jazz Latino por su disco "Jazz Tango") no fue el único argentino galardonado anoche. "Tenés por ejemplo a Daniel Ovié que hizo el mastering del disco de Rubén Blades, Claudio Roncoli que hizo el arte de Magín Díaz que ganó como mejor empaque, Rafa Arcaute con el disco de Reincidente; hay un montón de gente involucrada que se termina llevando un Grammy porque trabaja y está involucrada en la industria", agregó.





Bergallo también destacó que el criterio para la entrega de los premios no es siempre la popularidad, rotación en radio o cantidad de ventas. "Los Grammy son premios dados para músicos, por músicos y por la gente de la industria; las discográficas no tienen peso porque ellos no pueden votar, solamente algunos miembros de las compañías que son músicos también y han hecho discos o son productores".





Por lo tanto, celebró noches como la del domingo, "donde ves a la industria tratando de ser lo más honesta posible".





Bergallo, que fue nominado en numerosas ocasiones al Grammy Latino, admitió que "incluso yo en el pasado lo veía como algo muy lejano, y ahora me doy cuenta que es súper posible".





Como ejemplo del vacío existente en algunas categorías, el productor mencionó que a pesar de la extensión y difusión que tiene el reggae en Latinoamérica, no existe un premio dedicado a este género en los Grammy latinos. Para que se abra una categoría es necesario que se haya terna durante tres años seguidos, y en muchos casos el número de inscriptos no es suficiente.





Para presentar una obra como competidora de los Grammy no hay más restricciones que la de ser presentado por un miembro de la Academia, que son los músicos y no empresarios o ejecutivos de las discográficas.





"Hay mucho desconocimiento, y parte de nuestra tarea es animar a la gente para que se inscriba, hay categorías que están a punto de desaparecer porque no tienen suficientes inscripciones, lo cual es tremendo", sentenció.