Nicky Jam hizo un guiño a J Balvin el domingo en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, llevando al astro del reggaetón impreso en su camiseta.

Jam lució el rostro de Balvin estampado en el pecho para interpretar su exitosa colaboración "X" previo a su actuación con Will Smith y Era Istrefi, con quienes puso el ritmo con el tema oficial de Rusia 2018, "Live It Up".