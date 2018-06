Niceto Club llega a Mendoza

En el marco del festival IndieFuertes, la propuesta de la sala porteña se une al teatro Selectro para instalarse con lo mejor del indie y el rock.





Una idea pensada y generada por apasionados de la música es este festival, que llega a Mendoza en su segunda edición y promete quedarse.





Yumber Vera Rojas es su creador y propulsor. Venezolano de 43 años, nacido en Caracas y argentino por elección desde hace 16 años, es uno de los motores de impulsar y generar espacios para los nuevos géneros de la escena popular. Es periodista, crítico de rock, especialista en música contemporánea latinoamericana y principalmente cazador de nuevas tendencias y gestor cultural. En diálogo con Diario UNO, nos contó sus comienzos, ideas y proyectos.





–¿Sos una especie de descubridor de talentos?

–Sí. soy "tendencioso", me gustan muchos los nuevos artistas, las tendencias. Trabajo parte del periodismo y eso después se extiende a la gestión cultural, para eso suelo ir a festivales, principalmente en el verano europeo, para ver nuevos artistas, para ver qué es lo que está sucediendo y ver cuál es el centro de la nueva música contemporánea, sobre todo el indie y la electrónica. He tratado de adaptarlo a la idiosincrasia musical de esta época en la Argentina y me he llevado una muy linda sorpresa.





–¿Cómo surgió la idea de hacer periodismo en el mundo de la música?

–A mí me gustaría correrme del lugar de que el periodista de música es un músico frustrado. En mi caso yo fui honesto, tocaba tan mal que decidí dedicarme a la arquitectura, pero de la música. Desde muy chico iba a recitales y consumía los productos de la época. La cosa es que los registros eran tan malos, que en vez de registrarlo lo tergiversaban, hasta que dije un día voy a dedicarme a esto. A una semana de ingresar a estudiar arquitectura les dije a mis viejos que iba a comenzar Comunicación Social porque había decidido dedicarme a hacer periodismo de rock.





–¿Cómo surgió el proyecto de los shows en Niceto y luego el llevarlos al interior del país?

–Esto está inspirado en lo que yo hacía en Venezuela, escribía de música en medios muy especializados y también trabajaba en una fundación que se encargó de recuperar la cultura rock en Venezuela, nucleábamos eso. Desarrollábamos ciclos para recuperar y proyectar lo que es la cultura rock en Venezuela. Lo hacíamos los martes porque Caracas es una ciudad muy aburrida en materia de rock, es una ciudad tropical en cuanto a gustos musicales, por eso nosotros empezamos a desarrollar e impulsar el rock. Esto es lo que plasmé en Niceto, que estaba buscando un ciclo de recitales, y así adapté toda la info y conocimientos adquiridos a partir de ir a muchos recitales, más que nada europeos. Ahí se dio el encuentro con Niceto y mi aporte.





El ciclo semanal de recitales (anteriormente llamado Martes Indiegentes) se dedicó a lo largo de este tiempo no sólo a presentar y traccionar la interacción de las interpretaciones locales de los géneros de la música independiente global (desde el post punk hasta el trap, pasando por la psicodelia y el pop), sino también a la generación de grupos y solistas argentinos. De esta manera, IndieFuertes trabaja arduamente en la visibilización de las diferentes escenas federales que giran en torno al indie. Aunque se hizo especialmente hincapié en la ciudad de Mendoza a través de una serie de capítulos a los que se denominó Manso Indie (haciendo alusión al lunfardo mendocino). El éxito de esta apuesta fue tal que, aparte de su introducción en Buenos Aires, se comenzó a extender al interior del país.





Yumber destaca a la provincia como cuna de grandes artistas del género incipiente del indie y de la música contemporánea, que logra acentuarse no sólo a nivel local sino también a nivel nacional, como Mariana Päraway, Mi amigo Invencible, Usted Señálemelo, Perras on the Beach, entre muchos otros. Esto deja en evidencia el proceso de descentralización que atraviesa la música popular contemporánea nacional, al igual que la necesidad de renovación que precisa. Como resultado de este proceso, Niceto Club juntó fuerzas con el teatro Selectro, una de las mejores salas alternativas de la capital cuyana, para seguir desarrollando el movimiento y generar un discurso con otras plazas nacionales.





Esta es la segunda edición de IndieFuertes en el teatro Selectro, que se realizará una vez al mes y tendrá lugar mañana, con tres agrupaciones: Mímesis, Portobel y Jazmín.





Cómo viene la noche