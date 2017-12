"New Years Eve 2018" la gran fiesta de año nuevo en Mendoza

Mendoza recibirá el año nuevo con una fiesta electrónica internacional: "New Years Eve 2018"





Referentes de la escena electrónica nacional y mundial, tendrán su lugar este 31 de diciembre en quinta "Las Rosas" de Guaymallén.





Desde Holanda, "Eelke Kleijn" será el encargado de hacer bailar a todos los amantes del electronic music que tendrán la cita, desde los primeros minutos del nuevo año. "Francock", hará la previa, con su "World Music", esto es, el mix perfecto de house, dance y versiones exclusivas de tracks, que marcan tendencia alrededor del globo.





"Eelke Kleijn", es un productor y dj nacido en 1983 en Rotterdam Holanda. En sus comienzos produjo principalmente álbumes electrónicos, aunque su gran salto fue en 2006 cuando el legendario Nick Warren eligió su canción "8 Bit Era" para el compilado "Global Underground: Paris".





Luego, Eelke lanzó dos discos "Naturally Artificial" (2007) y "Untold Stories" (2010), sumado a una variedad de remixes exquisitos para gente como John Legend, y originales como su sencillo "Celebrate Life" el cual fue elegido como "Essential New Tune" por la BBC Radio.





Sellos como Sony, Eskimo Recordings y Suara percibieron la visión del holandés y apoyaron producciones que luego fueron mundialmente escuchadas.





En 2010 se involucró en la composición de música para animaciones, juegos, publicidad y cine. Desafiando las limitaciones como artista electrónico, su trabajo como un "soundtracker" de Hollywood se ha visto en los tráilers de películas como: "Parker", "The Crossing, Wrath of the Titans", "This Means War" y "Rush" (Ron Howard). Fomentando sus esfuerzos cinematográficos, Eelke lanzó su "bootleg" de la canción "The Hanging Tree de The Hunger Games" de James Newton Howard, protagonizada por Jennifer Lawrence.





Como Dj ha tocado en diversos lugares y festivales como: Mystery Land, Extrema Outdoor, Dance Valley, Sensation, Warung Brasil, Privilege (Ibiza), Moonpark (BsAs), Balaton Sound y en varios Ultra Music Festival en todo el mundo. Su carrera está en una constante aceleración hacia la cima.





Eelke es un talento raro y singular, su música se extiende desde bandas sonoras hasta shows en vivo y producciones increíblemente bien formadas. Pares y creadores de tendencias a nivel mundial se ponen de pie para tomar nota de sus trabajos, es un verdadero compositor moderno y su potencial parece no tener límites.





Este sábado 31 de diciembre, "Eelke Kleijn" estará en nuestra provincia, tocará su música en "New Years Eve 2018" en quinta "Las Rosas".





Datos Útiles





Entradas a la venta:





Desigual, 9 de julio 932 de Ciudad.

Urban, Tomás Thomas 24 de San Martín.

www.ek.eventbrite.com.ar





Lugar del evento:





Quinta Las Rosas: Callejón Escorihuela, 5521 Guaymallén, desde las 23.55