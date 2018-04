Morcheeba, la banda británica formada en los 90, pionera del trip hop, comandada por los hermanos "Godfrey" y la exquisita voz de "Skye Edwards", lanzará nuevo material discográfico.





Después de estar ausente cinco años, el combo inglés vuelve con "Blaze Away", un material que cuenta con colaboradores de lujo, entre ellos: "Roots Manuva" y "Benjamin Biolay".





A lo largo de su trayectoria musical, Morcheeba, ha logrado vender más de 10 millones de copias con sus 8 discos, partiendo con su álbum debut Who Can You Trust? de 1996. Recientemente la banda londinense, anunció que "Blaze Away" estará disponible en las bateas y plataformas el próximo 1 de junio. Ya se puede disfrutar de "Never Undo" canción que formará parte de este disco.





Morcheeba estuvo inmersa en una gira mundial que pasó por la Argentina el pasado 18 de marzo, en Buenos Aires , donde tocaron todos sus éxitos y sus recientes producciones.





MORCHEEBA